RMF24

Już w najbliższą niedzielę w małopolskiej Alwerni odbędzie się oficjalne otwarcie całkowicie zmodernizowanego Stadionu Miejskiego. Inwestycja ma zmienić sportową mapę regionu. Ponad 40-letni obiekt zyskał drugie życie, a na kibiców i zawodników czeka dziś kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia.

Nowa, profesjonalna murawa z systemem nawadniania, jedyna w powiecie chrzanowskim bieżnia tartanowa o długości 400 metrów, miejsce do skoku w dal oraz aż 876 nowych krzesełek na trybunach – to tylko niektóre z nowości, które pojawią się na zmodernizowanym stadionie w Alwerni w Małopolsce.

Na terenie stadionu znalazł się również pierwszy w gminie „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią, przeznaczony do codziennych treningów dzieci i młodzieży z MKS Trumf Alwernia.

Dodatkowo kompleks wyposażono w energooszczędne oświetlenie, nowoczesny system nagłośnienia i monitoringu, a także rozbudowane zaplecze szatniowo-administracyjne.

Nie zabrakło strefy relaksu - powstały dwie sauny (mokra i sucha), każda dla 16 osób.

piłkarze na boisku widziani przez siatkę bramki / -

To ogromny krok do przodu dla całej społeczności. Stadion będzie służył nie tylko piłkarzom, ale wszystkim mieszkańcom – podkreśla burmistrz Alwerni, Beata Nadzieja-Szpila.

Stadion dla każdego – od najmłodszych po seniorów

Nowy obiekt otwiera się na wszystkich. Z infrastruktury mogą korzystać zarówno sportowcy, jak i mieszkańcy gminy – od dzieci i młodzieży, przez seniorów, aż po amatorów rekreacyjnego biegania czy gry w piłkę nożną.

Harmonogram zajęć będzie tak układany, by każdy znalazł dla siebie miejsce na stadionie.

W planach jest również budowa letniego kortu tenisowego. Szukamy dofinansowania, chcemy, by kort powstał jak najszybciej – zapowiada burmistrz Alwerni.

puste niebieskie siedzenia na stadionie na zewnątrz / -

Sportowe otwarcie, koncert i pomoc charytatywna

Oficjalne otwarcie nowego stadionu to nie tylko sportowe emocje. Impreza rozpocznie się w niedzielę już o 9:00 udostępnieniem obiektu do zwiedzania.

W programie znalazły się m.in. turniej „Mali Giganci Futbolu” dla najmłodszych, charytatywny mecz piłkarski o puchar burmistrza (MKS Alwernia kontra Reszta Świata), a także koncert Libera, zabawa taneczna z DJ-em i widowiskowy pokaz laserowy na zakończenie dnia.

W rolę komentatora sportowego wcieli się legenda piłkarskiego komentarza Dariusz Szpakowski, a na bramce stanie Radosław Majdan. W trakcie wydarzenia prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Oskarka Kopcia z Regulic.

Na uczestników czekać będą liczne stoiska promocyjne, dmuchańce dla dzieci oraz strefa gastronomiczna.

Historia i przyszłość MKS Alwernia

Międzyzakładowy Klub Sportowy Alwernia istnieje od 1987 roku i od początku związany był z lokalnymi zakładami chemicznymi. Lata 90. to czas spektakularnych sukcesów, zwieńczonych historycznym awansem do III ligi w sezonie 2009/2010. Dziś klub, grający w biało-niebiesko-białych barwach, rozpoczyna nowy rozdział – zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym.

nowoczesny budynek mieszkalno-usługowy w ciągu dnia / -

Obecnie na stadionie swoje mecze i treningi rozgrywają zarówno seniorzy i juniorzy MKS Alwernia, jak i blisko 100 dzieciaków z MKS Trumf Alwernia.

Ich barwy są żółto-czarne a symbolem jest szerszeń.