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Nowy stadion w Alwerni w Małopolsce gotowy na wielkie otwarcie. Kosztował ponad 10 mln złotych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 czerwca (12:38) Aktualizacja: Dzisiaj, 26 czerwca (12:39)

Już w najbliższą niedzielę w małopolskiej Alwerni odbędzie się oficjalne otwarcie całkowicie zmodernizowanego Stadionu Miejskiego. Inwestycja ma zmienić sportową mapę regionu. Ponad 40-letni obiekt zyskał drugie życie, a na kibiców i zawodników czeka dziś kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia.

Nowy stadion w Alwerni w Małopolsce gotowy na wielkie otwarcie. Kosztował ponad 10 mln złotych
Fot. Maciej Sołtys /RMF FM

Nowa, profesjonalna murawa z systemem nawadniania, jedyna w powiecie chrzanowskim bieżnia tartanowa o długości 400 metrów, miejsce do skoku w dal oraz aż 876 nowych krzesełek na trybunach – to tylko niektóre z nowości, które pojawią się na zmodernizowanym stadionie w Alwerni w Małopolsce. 

Na terenie stadionu znalazł się również pierwszy w gminie „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią, przeznaczony do codziennych treningów dzieci i młodzieży z MKS Trumf Alwernia. 

Dodatkowo kompleks wyposażono w energooszczędne oświetlenie, nowoczesny system nagłośnienia i monitoringu, a także rozbudowane zaplecze szatniowo-administracyjne. 

Nie zabrakło strefy relaksu - powstały dwie sauny (mokra i sucha), każda dla 16 osób.

To ogromny krok do przodu dla całej społeczności. Stadion będzie służył nie tylko piłkarzom, ale wszystkim mieszkańcom – podkreśla burmistrz Alwerni, Beata Nadzieja-Szpila. 

Stadion dla każdego – od najmłodszych po seniorów

Nowy obiekt otwiera się na wszystkich. Z infrastruktury mogą korzystać zarówno sportowcy, jak i mieszkańcy gminy – od dzieci i młodzieży, przez seniorów, aż po amatorów rekreacyjnego biegania czy gry w piłkę nożną.

Harmonogram zajęć będzie tak układany, by każdy znalazł dla siebie miejsce na stadionie.

W planach jest również budowa letniego kortu tenisowego. Szukamy dofinansowania, chcemy, by kort powstał jak najszybciej – zapowiada burmistrz Alwerni.

 

Sportowe otwarcie, koncert i pomoc charytatywna

Oficjalne otwarcie nowego stadionu to nie tylko sportowe emocje. Impreza rozpocznie się w niedzielę już o 9:00 udostępnieniem obiektu do zwiedzania. 

W programie znalazły się m.in. turniej „Mali Giganci Futbolu” dla najmłodszych, charytatywny mecz piłkarski o puchar burmistrza (MKS Alwernia kontra Reszta Świata), a także koncert Libera, zabawa taneczna z DJ-em i widowiskowy pokaz laserowy na zakończenie dnia. 

W rolę komentatora sportowego wcieli się legenda piłkarskiego komentarza Dariusz Szpakowski, a na bramce stanie Radosław Majdan. W trakcie wydarzenia prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Oskarka Kopcia z Regulic.

Na uczestników czekać będą liczne stoiska promocyjne, dmuchańce dla dzieci oraz strefa gastronomiczna.

Historia i przyszłość MKS Alwernia

Międzyzakładowy Klub Sportowy Alwernia istnieje od 1987 roku i od początku związany był z lokalnymi zakładami chemicznymi. Lata 90. to czas spektakularnych sukcesów, zwieńczonych historycznym awansem do III ligi w sezonie 2009/2010. Dziś klub, grający w biało-niebiesko-białych barwach, rozpoczyna nowy rozdział – zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym.

 

Obecnie na stadionie swoje mecze i treningi rozgrywają zarówno seniorzy i juniorzy MKS Alwernia, jak i blisko 100 dzieciaków z MKS Trumf Alwernia. 

Ich barwy są żółto-czarne a symbolem jest szerszeń. 

 

Źródło: RMF FM

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