Kiedy niedziela handlowa? Czy 28 czerwca sklepy będą otwarte?

W najbliższą niedzielę, tj. 28 czerwca 2026 roku, większość sklepów, galerii handlowych i supermarketów będzie otwarta. To jedna z ośmiu niedziel handlowych przewidzianych w kalendarzu na ten rok.
Dla wielu osób to okazja, by zrobić większe zakupy, zwłaszcza przed wakacyjnymi wyjazdami. Będzie można też odwiedzić sklepy odzieżowe czy punkty usługowe.
Historia niedziel handlowych w Polsce
Ograniczenie handlu w niedziele wprowadzono w Polsce w 2018 roku. Początkowo zakaz obejmował tylko dwie niedziele w miesiącu, jednak z czasem liczba niedziel handlowych została ograniczona do zaledwie kilku w roku. Celem zmian było umożliwienie pracownikom handlu spędzania czasu z rodziną.
Terminarz niedziel handlowych w 2026 roku
Dotychczas w 2026 roku były trzy niedziele handlowe:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia.
Najbliższa niedziela będzie zatem czwartą niedzielą handlową w 2026 r. Na następną będzie potrzeba poczekać aż do końca wakacji - wypadnie ona 30 sierpnia. Szczególnie pod tym względem wygląda też grudzień.
Po 28 czerwca zakupy w niedziele handlowe będzie można zrobić również:
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
Co dalej z niedzielami handlowymi?
Kwestia niedziel handlowych regularnie powraca w debacie publicznej. Część środowisk postuluje liberalizację przepisów, argumentując to potrzebami konsumentów i przedsiębiorców. Na razie jednak nie ma zapowiedzi zmian w obowiązujących regulacjach.