Kiedy niedziela handlowa? Czy 28 czerwca sklepy będą otwarte?

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W najbliższą niedzielę, tj. 28 czerwca, przypada jedna z ośmiu niedziel handlowych w 2026 roku. Tego dnia sklepy będą otwarte zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W najbliższą niedzielę, tj. 28 czerwca 2026 roku, większość sklepów, galerii handlowych i supermarketów będzie otwarta. To jedna z ośmiu niedziel handlowych przewidzianych w kalendarzu na ten rok.

Dla wielu osób to okazja, by zrobić większe zakupy, zwłaszcza przed wakacyjnymi wyjazdami. Będzie można też odwiedzić sklepy odzieżowe czy punkty usługowe.

Historia niedziel handlowych w Polsce

Ograniczenie handlu w niedziele wprowadzono w Polsce w 2018 roku. Początkowo zakaz obejmował tylko dwie niedziele w miesiącu, jednak z czasem liczba niedziel handlowych została ograniczona do zaledwie kilku w roku. Celem zmian było umożliwienie pracownikom handlu spędzania czasu z rodziną.

Terminarz niedziel handlowych w 2026 roku

Dotychczas w 2026 roku były trzy niedziele handlowe:

25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia.

Najbliższa niedziela będzie zatem czwartą niedzielą handlową w 2026 r. Na następną będzie potrzeba poczekać aż do końca wakacji - wypadnie ona 30 sierpnia. Szczególnie pod tym względem wygląda też grudzień.

Po 28 czerwca zakupy w niedziele handlowe będzie można zrobić również:

30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia.

Co dalej z niedzielami handlowymi?

Kwestia niedziel handlowych regularnie powraca w debacie publicznej. Część środowisk postuluje liberalizację przepisów, argumentując to potrzebami konsumentów i przedsiębiorców. Na razie jednak nie ma zapowiedzi zmian w obowiązujących regulacjach.