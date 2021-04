Ministerstwo Finansów ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Rozsyłają oni SMS-y informujące o rzekomo nieopłaconym mandacie karnym i straszą skierowaniem sprawy do sądu.

"Masz niezapłacony mandat karny ... należy dokonać wpłaty do dnia... sprawa zostanie przekazana do sądu...kwota mandatu 10 zł ..." - tak wyglądają SMS-y rozsyłane przez oszustów.

Wiadomość zawiera link do strony, która może wyglądać na bankową lub urzędową, ale służy do wyłudzania pieniędzy. Jeżeli podamy tam dane naszej karty płatniczej albo login i hasło do konta, to otworzymy złodziejom dostęp do naszego portfela.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie należy otwierać linków z takiej wiadomości ani na nią odpowiadać.





Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.