Uwaga na SMS-y o treści: "Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne". Wiadomości zawierają link, którego kliknięcie powoduje pobranie złośliwej aplikacji na Androida. Oszuści w ten sposób chcą ukraść pieniędze z Twojego konta bankowego.

Zdjecie ilustracyjne / Pixabay

Niebezpiecznik.pl informuje, że użytkownicy smartfonów coraz częściej informują o SMS-ach, które zawierają informację o paczce rzekomo zatrzymanej przez służby celnej.

Wiadomości są wysyłane z różnych numerów i kierują na różne linki, np.: http://sugarsmooth[.]nl/pkg/?0yopwszu8m. Pod adresami z SMS-ów kryje się strona udająca firmę kurierską - czytamy na Niebezpiecznik.pl.

Tak wygląda treść wysyłanych SMS-ów /

Jeżeli otrzymasz podobnego SMS-a, to pod żadnym pozorem nie powinnieneś otwierać linka wklejonego do wiadomości. To bardzo niebezpieczne, bo wówczas pobierzesz złośliwą aplikację na Androida. Co wtedy grozi? Aplikacja ma na celu kradzież pieniędzy z konta bankowego ofiary.

Co jednak jeśli już kliknąłeś w link i zainstalowałeś aplikację? Niebezpiecznik.pl zaleca, by jak jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem. Uwaga, z placówką należy się skontaktować z innego telefonu.



Posiadacze iPhonów są bezpieczni

Dobra informacja dla posiadaczy iPhonów - ci mogą czuć sie bezpieczni.

Atak oszustów nie powiedzie się również, jeśli mamy dobrze skonfigurowany smartfon z Androidem.