Utrudnienia spowodowane przez mgłę w woj. małopolskim. W nocy wystąpią tam przejściowe opady marznącego deszczu - informuje GDDKiA.

Mgła / Pixabay

Jak informuje w komunikacie GDDKiA, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na ich sieci pracuje 40 pojazdów do zimowego utrzymania. Tylko w woj. małopolskim występują utrudnienia spowodowane przez mgłę.

GDDKiA podaje, że w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na krańcach południowo-wschodnich miejscami pojawią się rozpogodzenia. Na zachodzie i północy kraju wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, nad ranem na krańcach północno-zachodnich przechodzące w deszcz. Miejscami wystąpią przejściowe opady marznące powodujące gołoledź.

Słabe opady śniegu również na północnym wschodzie kraju. Lokalnie na południowym wschodzie w obniżeniach terenu pojawią się mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 metrów.



Temperatura minimalna wyniesie od -9 st. na północnym wschodzie do 0 st., 1 st. na zachodzie i nad morzem, tylko w kotlinach karpackich chłodniej - od -12 st. do -10 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wysoko w górach dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni.

