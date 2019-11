Ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy znów płyną do oczyszczalni "Czajka" pod dnem Wisły. Z alternatywnego przesyłu, który był zainstalowany na moście pontonowym, nieczystości skierowano do naprawionych kolektorów. W Jerozolimie reprezentacja Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka wygrała z Izraelem 2:1 w przedostatnim meczu eliminacji do mistrzostw Europy. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli: Grzegorz Krychowiak i Krzysztof Piątek. To zwycięstwo zapewniło naszej reprezentacji pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej. Co jeszcze ważnego wydarzyło się w weekend? Przeczytajcie nasze specjalne podsumowanie najważniejszych faktów.

