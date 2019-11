"We wtorek zagramy ze Słowenią, to będzie taka puenta tych eliminacji mistrzostw Europy, czeka nas kolejne piłkarskie święto" – powiedział wiceprezes do spraw szkoleniowych PZPN Marek Koźmiński.

Radość reprezentantów Polski po bramce Krzysztofa Piątka / ABIR SULTAN / PAP

Koźmiński był zadowolony z tego, jak reprezentacja Polski zagrała w sobotnim meczu z Izraelem, który wygrała 2:1.

To było dobre spotkanie w naszym wykonaniu, szczególnie pierwsza połowa, choć nasze prowadzenie powinno być zdecydowanie wyższe. Generalnie mecz przebiegał pod naszą kontrolą. Nie sprawdziły się też medialne doniesienia odnośnie problemów pozasportowych. Było spokojnie. Wróciliśmy z trzema punktami i kilkoma piłkarzy, którzy zyskali doświadczanie. Kolejne spotkania w pierwszej reprezentacji zaliczyli Krystian Bielik, Sebastian Szymański i Arkadiusz Reca. To była dla nich cenne lekcja, zwłaszcza że spisali się bardzo dobrze lub dobrze. To nieźle wróży na przyszłość - ocenił Koźmiński.



W meczu z Izraelem trener Jerzy Brzęczek zdecydował, że posadzi na ławce Roberta Lewandowskiego, który pojawił się na boisku dopiero na ostatnie pół godziny, gdy biało-czerwoni prowadzili 2:0. Koźmiński przestrzega jednak przed stawianiem tezy, że reprezentacja może sobie radzić bez swojego kapitana.



Ci zawodnicy, którzy dostali szansę nie zawiedli, ale Robert to jest Robert. To po prostu piłkarz innej klasy - podkreślił srebrny medalista igrzysk olimpijskich z Barcelony.





We wtorek pożegnanie Łukasza Piszczka