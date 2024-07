Masz czas? Bo jedno dziecko w wieku szkolnym mogłoby dużo się od Ciebie nauczyć. Wystartowała rekrutacja wolontariuszy i wolontariuszek do Akademii Przyszłości. To program społeczny, który działa w całej Polsce. Ten wyjątkowy wolontariat ma moc zmieniania życia konkretnego dziecka, które nie wierzy w siebie. Wystarczy, że znajdziesz godzinę w tygodniu i przeznaczysz ją na indywidualne spotkania z podopiecznym. Podaruj to, co masz najlepsze, uwagę, doświadczenie, serdeczny uśmiech. Dołącz do wolontariatu, wysyłając zgłoszenie na www.akademiaprzyszlosci.org.pl.

/ Materiał prasowy /

"Akademia Przyszłości to ogólnopolski program społeczny, który od ponad 20 lat pomaga dzieciom, które nie wierzą w siebie, mają zaniżone poczucie własnej wartości, są nieśmiałe i mają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi. Szukamy wolontariuszy, którzy pomogą podopiecznym Akademii Przyszłości podnieść głowę do góry, dostrzec swoje talenty i sukcesy, uwierzyć w siebie i przełamać wszystko to, co jest trudne. Na swoich wolontariuszy będą czekały setki dzieci, wśród nich jest 9-letnia Iga, która chce polubić siebie i uwierzyć w swoje możliwości" - mówi Agnieszka Grzechnik, Dyrektorka Akademii Przyszłości i zachęca do działania - "Ruszyła rekrutacja wolontariuszy i wolontariuszek do programu. To możesz być Ty. Wystarczy jedna godzina Twojego czasu w tygodniu. Wejdź na www.akademiaprzyszłości.org.pl i wyślij swoje zgłoszenie".

Dzieci z Akademii Przyszłości

Masz czas? Bo 11-letni Tomek mógłby dużo się od Ciebie nauczyć. "Masz pasje? Ja nie mam i nie wiem, jak ich szukać. Ostatnio zapytali mnie o marzenie, też nie wiem. Nie umiem odpowiadać na pytania dorosłych" - mówi podopieczny Akademii Przyszłości. A 11-letnia Karolina ma pewność siebie do zbudowania. "W szkole nikt nie zwraca na mnie uwagi, chyba dlatego, że cicho mówię. A ja po prostu chcę zniknąć, gdy ktoś zadaje mi pytanie. Potem ten stres siedzi we mnie długo i nie mogę nic zapamiętać z lekcji" - mówi dziewczynka.

Podopieczni Akademii Przyszłości nie wierzą we własne możliwości (58 proc.), mają problemy z koncentracją (61%) i trudności w relacjach z rówieśnikami (39%), zmagają się z nieśmiałością (35%) i mają niską motywację do nauki (34%).

Co robią wolontariusze w Akademii Przyszłości?

· Przechodzą szkolenie, poznają metody pracy z dziećmi, otrzymują narzędzia np. scenariusze zajęć i zawsze mogą liczyć na konsultacje oraz wsparcie ekspertów programu.

· Spotykają się z dzieckiem na godzinę tygodniowo np. w szkole lub świetlicy środowiskowej w swojej okolicy.

· Pomagają podopiecznemu dostrzegać małe sukcesy i wpisywać je do Indeksu Sukcesów.

"Akademia przygotowuje do wolontariatu poprzez różne warsztaty, szkolenia i gotowe scenariusze spotkań. Dobrze pamiętam moje szkolenie, gdzie nie byłam do końca pewna, czym jest Akademia, co będę robić. Nie miałam jeszcze żadnych oczekiwań i pamiętam, że prowadząca szkolenie opowiedziała o swoim doświadczeniach z dziećmi. Powiedziała jedno zdanie: Przez pewien czas myślałam, że nic nie robię, ponieważ nie było widać żadnych efektów. Po prostu przychodziłam co tydzień na spotkania. Po paru miesiącach podopieczny przyszedł do niej i powiedział, że już się nie może doczekać, aż zobaczą się po wakacjach. I nagle ona zobaczyła, że to miało dla niego znaczenie, że naprawdę dużo zrobili mimo tego, że jej się wydawało, że niewiele. Poza tym są jeszcze spotkania kolegialne, podczas których wszyscy wolontariusze z danej szkoły mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, poradzić się innych wolontariuszy" - mówi Zuzanna, wolontariuszka Akademii Przyszłości.

Wielu dorosłych w dzieciństwie zetknęło się z osobami, które miały korzystny wpływ na ich życie. To były osoby, które dzieliły się wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim poświęcały im czas i uwagę. Przyjaciółka, która ich dostrzegła bez oceniania; tata, który zabierając na mecz, pokazywał, że przegrana jest równie naturalna jak zwycięstwo. To mógł być ktoś spoza najbliższego grona, np. nauczyciel, który poświęcił konkretnemu uczniowi, uczennicy nieco więcej uwagi. Te osoby zmieniły komuś życie. Teraz to TY masz szansę stać się właśnie taką osobą dla dziecka.

Masz czas? Godzina tygodniowo - rozbija brak wiary w siebie

Wolontariusze dzielą się z dziećmi tym, co mają najlepsze. Najczęściej jest to: uwaga, doświadczenie, serdeczny uśmiech, dobra rada, wspólne ćwiczenia albo gry. Po tak spędzonym czasie - w porównaniu z tym, co było na początku edycji - w życiu dzieci zachodzą widoczne zmiany:

· 75% podopiecznych potrafi nazwać swoje małe sukcesy,

· 81% wierzy we własne możliwości,

· 65% dzieci wskazało, że łatwiej im rozmawiać z dorosłymi,

· ponad połowa zauważyła, że jest bardziej cierpliwa,

· 76% ma ochotę na podejmowanie nowych wyzwań,

· 71% jest pewniejsza siebie,

· 69% podopiecznych odkryło nowe marzenia i cele.

Czas to skarb, podaruj godzinę dziecku

Obecnie czas to skarb, a jedna godzina podarowana drugiemu człowiekowi, może być prezentem na całe życie. Warto dzielić się czasem z innymi. Jego część, tak małą jak jedna godzina tygodniowo, można spędzić z kimś, kto potrzebuje naszego wsparcia i obecności. W tym czasie, metodą małych kroków można zbudować wielkie rzeczy. To może być odwaga potrzebna do pokonania ruchomych schodów. Jak w historii 10-letniej Hani, która dzięki spotkaniom z wolontariuszką przezwyciężyła swój strach. To może być odkrycie przez dziecko swoich mocnych stron. "Szymon nagrał bardzo kreatywny filmik, w którym przedstawił siebie i swoje pozytywne cechy" - wspomina jego wolontariusz.

Jak zostać wolontariuszem_ką Akademii?

Krótka instrukcja:

1. Wejdź na akademiaprzyszlosci.org.pl.

2. Wyślij swoje zgłoszenie.

3. Czekaj na kontakt rekrutera, który umówi się z Tobą na spotkanie rekrutacyjne online.

4. Podpiszesz umowę* i będziesz uczestniczyć we wdrożeniach, przygotowujących Cię do wolontariatu w Akademii.

5. Wygospodaruj czas na spotkanie z jednym, wyjątkowym dzieckiem w swojej okolicy.

*Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem, dlatego przed podpisaniem umowy, poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenie o niekaralności. Dokument możesz pozyskać zarówno online jak i stacjonarnie - powiemy Ci jak to zrobić.

"Akademia Przyszłości dała mi poczucie, że mogę coś zmienić i rozprzestrzenić trochę dobra. Okazało się, że to dobro do mnie wróciło. Poczułam, że robię coś dobrze w tym wszystkim" - mówi Aleksandra, wolontariuszka Akademii Przyszłości.

To jak? Masz czas? Dołącz do wolontariatu, wysyłając zgłoszenie na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i wspieraj Dziecko, które nie wierzy w siebie.