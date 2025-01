Jeszcze w tym kwartale rząd zajmie się ustawą wprowadzającą zmiany w zwolnieniach lekarskich - dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Nowelizacja daje m.in. możliwość wykonywania pracy w przypadku posiadania dwóch umów o pracę. Osoba na L4 będzie mogła zrobić zakupy czy wyjść na spacer z psem. Z drugiej strony, zmiany nie wprowadzą możliwości powierzania pracownikom obowiązków w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw kończy etap uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej przekazał RMF FM, że w jego resorcie przygotowywany jest nowy tekst projektu, zostanie on skierowany w najbliższych tygodniach na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Co się zmieni w zwolnieniach lekarskich?

Nowelizacja daje m.in. możliwość wykonywania pracy w przypadku posiadania dwóch umów o pracę. Jeśli lekarz stwierdzi, że zwolnienie pozwala na wykonywanie jednej z nich, będzie to możliwe.

Projekt przewiduje, że jeśli ktoś ma dwa tytuły do ubezpieczeń społecznych, np. dwie umowy o pracę, i w ramach tych dwóch różnych umów wykonuje dwa różne rodzaje pracy, to na wniosek pracownika lekarz może orzec, że jest niezdolny do jednego rodzaju pracy, a w innym miejscu może pracować - wyjaśnia wiceminister Gajewski.

Ta zmiana jest korzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Na przykład pracodawca lekarza, który złamał palec i nie może operować, a może prowadzić wykłady na uczelni, nie będzie musiał płacić mu za jego nieobecność i tym samym zatrudniać innej osoby, która poprowadzi zajęcia. Z drugiej strony ten pracownik nie będzie tracił wynagrodzenia z obydwu miejsc, a jedynie tam, gdzie nie może wykonywać swojej pracy - dodaje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dwa tytuły do ubezpieczeń społecznych

Kluczowa sprawa to dwa tytuły do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli wykonujemy pracę zarobkową na różnych podstawach, to musimy najpierw zbadać, czy obie prace są pracami, które są tytułem do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli mamy umowę o pracę i umowę o dzieło, to tytułem do ubezpieczeń społecznych jest umowa o pracę. W takim przypadku nie można, będąc na zwolnieniu z tytułu umowy o pracę, wykonywać pracy z tytułu umowy o dzieło, ponieważ mamy zakaz wykonywania pracy zarobkowej w trakcie zwolnień lekarskich - wyjaśnia szczegóły nowelizacji Sebastian Gajewski

Jednocześnie wiceminister uspokaja: zmiany nie wprowadzą możliwości powierzania pracownikom obowiązków w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Przygotowujemy regulacje, które odnoszą się do sytuacji dotyczących niewielkiej liczby pracowników ubezpieczonych. Pracodawca nie może pracownikowi powierzać pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego. Zarówno teraz, jak i w przyszłości. To się nie zmieni - zapewnia wiceszef resortu.

Możliwe zakupy czy spacer z psem

Dzisiaj mamy zasadę, że w trakcie zwolnienia nie możemy podejmować pracy zarobkowej i podejmować aktywności niezgodnej z celem zwolnienia. Ta zasady się nie zmieniają, ale - jak podkreśla Sebastian Gajewski - zostaną zracjonalizowane.

Od lat Sąd Najwyższy alarmował, że te przepisy są zbyt restrykcyjne. Jeśli chodzi o podejmowanie pracy zarobkowej, to chcemy wprowadzić tzw. czynność incydentalną. Na przykład: jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i w pierwszym dniu zwolnienia podpisze jeszcze jedną fakturę, to po zmianie przepisów nie utraci zasiłku chorobowego - wyjaśnia.

Co ważne, osoba na zwolnieniu będzie mogła zrobić zakupy czy wyjść na spacer z psem.

Mamy zakaz podejmowania czynności niezgodnej z celem zwolnienia. My to utrzymujemy, ale też jednocześnie racjonalizujemy. Wyłączamy z tego zakazu czynności dnia codziennego. Jeśli ktoś w trakcie zwolnienia lekarskiego ktoś pójdzie zrobić zakupy, to nie utraci z tego powodu prawa do zasiłku chorobowego - mówi RMF FM wiceminister Gajewski.