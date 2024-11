Jest nagłe przyspieszenie prac nad ustawą, która ma wydłużyć urlopy rodziców wcześniaków. Prawdopodobnie już dziś wieczorem posłowie będą głosować w sprawie tych przepisów. O apelu rodziców wcześniaków, by wydłużyć ich urlopy, mówiliśmy w Faktach RMF FM już na początku tego roku.

Kwiecień to najbardziej realny termin, gdy nowe przepisy mogą wejść w życie.

"Ta ustawa przywraca sprawiedliwość"

Dziś wieczorem "na tak" mogą zagłosować posłowie, a potem senatorowie. Jeśli w tym roku ustawę podpisze prezydent, to przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach. Na to liczy między innymi jedna z inicjatorek tej akcji Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka.

Myślę, że nie będzie ani jednej osoby, która powie "nie" tej ustawie, bo ona przywraca sprawiedliwość - komentuje Elżbieta Brzozowska w rozmowie z RMF FM.

Nawet 15 tygodni urlopu więcej. Komu będzie przysługiwać?

Dzisiaj przed południem w Sejmie rozpatrywany będzie wniosek o szybkie procedowanie ustawy, bez odsyłania jej do parlamentarnych komisji. Nowe przepisy mogą wydłużyć urlop rodzica nawet o piętnaście tygodni w przypadku wcześniaków urodzonych skrajnie wcześnie.

Uprawnionymi do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą:

- pracownicy-rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g,

- pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową większą niż 1000 g

- pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, których dziecko będzie wymagało hospitalizacji od 5. dnia od porodu do upływu 8 tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie - w wymiarze tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

Urlop ma przysługiwać matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym czy adopcyjnym.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku urodziło się w Polsce ponad 270 tys. dzieci, z czego blisko 20 tys. przed zakończeniem 37. tygodnia ciąży.