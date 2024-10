Urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków będzie można wydłużyć - zapowiedział premier Donald Tusk. Rodzice dzieci, które urodzą się przedwcześnie, będą mogli wykorzystać nawet do piętnastu tygodni dodatkowego urlopu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Długość dodatkowego urlopu ma zależeć od konkretnego przypadku, m.in. od stanu zdrowia dziecka, jego wagi oraz tygodnia, w którym się urodziło.

Co obiecał premier?

Długość dodatkowego urlopu dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie określają szczegółowe kryteria - powiedział we wtorek premier Donald Tusk. Będzie można wydłużyć urlop macierzyński od ośmiu do piętnastu tygodni - w zależności od każdego konkretnego przypadku - podkreślił szef rządu.

Rozwiązanie ma pomóc rodzicom wcześniaków, którzy w tej chwili korzystają z krótszego urlopu, bo ich dziecko po urodzeniu przez tygodnie, a czasem miesiące przebywa w szpitalu. Ten okres wlicza się w czas urlopu macierzyńskiego.

Zmianie ulegnie także wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie dodatkowego urlopu - będzie on wynosił 100 proc. podstawy zasiłku.

Odpowiedź na petycję Fundacji Koalicja dla wcześniaka

Projekt jest odpowiedzią na petycję, która do ministerstwa wpłynęła w listopadzie 2023 roku. Jej autorem była Fundacja Koalicja dla wcześniaka, a podpisy pod nią złożyło blisko 16 tys. osób.



Równolegle w Sejmie trwają prace nad przygotowanym przez posłów Konfederacji projektem nowelizacji Kodeksu pracy - wydłużającej urlop macierzyński dla matek wcześniaków. W połowie września trafił on do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku urodziło się w Polsce ponad 270 tys. dzieci, z czego blisko 20 tys. przed zakończeniem 37. tygodnia ciąży.