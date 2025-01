Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej dopiero dziś otrzymali pismo, które skierował do nich wczoraj minister finansów - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Andrzej Domański zwrócił się do PKW o wykładnię uchwały ws. wypłaty dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnie Komisja wciąż milczy.

Minister finansów Andrzej Domański / Anita Walczewska / East News

Jaka może być reakcja Państwowej Komisji Wyborczej na pismo ministra finansów Andrzeja Domańskiego? Jak ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory, najczęściej wymieniane możliwości to brak odpowiedzi albo przesłanie kolejny raz informacji, jaką szef PKW wysłał ministrowi zaraz po podjęciu uchwały, 30 grudnia. Można też oczywiście dołączyć do treści samej uchwały jej uzasadnienie. To jednak niewiele ministrowi wyjaśni.

PKW nie podjęła żadnych decyzji ws. pisma ministra finansów. Co ważne, najbliższe posiedzenie Komisji ma się odbyć 16 stycznia.

Minister finansów nie ma podstaw, by domagać się od PKW wykładni uchwały. Zgodnie z prawem dostaje od PKW jedynie informacje o uprawnieniu do dotacji i jej wysokości. Ma zrealizować uchwałę, którą otrzymuje.

Pismo Andrzeja Domańskiego, które dotarło dziś do członków PKW, liczy 6 stron. Minister pyta w nim, czy uchwałę Komisji można wykonać wyłącznie po wydaniu postanowienia przez niebudzący wątpliwości skład Sądu Najwyższego. Dopytuje, czy Komisja ma takie postanowienie, a jeśli tak - prosi o jego treść.

Fragment pisma Andrzeja Domańskiego do członków PKW / Zrzut ekranu

Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z 11 grudnia, przyjęła 30 grudnia 2024 r. sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW zaznaczyła, że nie przesądza, czy Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego jest sądem, a dalsze działania w tej sprawie, łącznie z ewentualną wypłatą pieniędzy dla PiS, powinien podjąć minister finansów Andrzej Domański.