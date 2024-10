Oszuści podszywają się pod "e-Urząd Skarbowy" i wysyłają SMS-y zawierające link do strony informującej o podatku za 2023 rok – ostrzega serwis niebezpiecznik.pl.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak pisze serwis niebezpiecznik.pl, oszuści próbują wyłudzić nasze dane, podszywając się pod e-Urząd Skarbowy. Wiadomość zawiera link do strony podszywającej się pod Profil Zaufany i wyłudzającej login i hasło. Strona ma adres, który nie jest poprawnym adresem strony rządowej Profilu Zaufanego.

Celem oszustów jest pozyskanie danych logowania do Profilu Zaufanego lub do banku (jeśli nasz bank potwierdza tożsamość w Profilu Zaufanym).

Serwis niebezpiecznik.pl ostrzega, by nie klikać w ten link. Jeśli już to zrobimy, nie należy logować się do banku. Jeśli natomiast podamy dane do logowania, natychmiast trzeba je zmienić i skontaktować się ze swoim bankiem.

Jak przypomina serwis niebezpiecznik.pl, osoba, która zdobędzie dane logowania do naszego Profilu Zaufanego, może dostać się do innych rządowych serwisów lub podpisywać dokumenty. "Przestępcy mogą więc w imieniu ofiar nie tylko podejrzeć ich szczegółowe dane z rządowych rejestrów, ale także składać wnioski (np. o nowe dokumenty), zmieniać dyspozycje i w konsekwencji narazić na straty finansowe" - zauważa serwis.