Gdy już cała Polska żyła informacją o odnalezieni szczątków koło Bydgoszczy, Dowódca Operacyjny tuż przed długim weekendem - najpewniej wydelegowany przez MON - poinformował o możliwych hipotezach. Wtedy już najbardziej prawdopodobnym był scenariusz, że rakieta zza granicy znalazła się nad Polską, szukano jej i nie znaleziono. Tę wersję powtórzył później publicznie premier i choć komunikat nie znalazł się na stronie internetowej MON, w wystąpieniach potwierdzał ją szef resortu. Podczas wizyty w Ameryce Północnej Błaszczak poinformował też o wszczęciu kontroli w sprawie przestrzegania procedur.

Gdy dziennikarze RMF FM ujawnili zarówno, że jest potwierdzenie, iż to rosyjska rakieta, a także że doszło do licznych uchybień procedur , zapytali wprost premiera, kiedy się dowiedział o sprawie. Ten odpowiedział: "Jak wszyscy, pod koniec kwietnia". Potem to powtórzył.

Szef sztabu generalnego w rozmowie z korespondentką RMF FM w Brukseli zapewnił natomiast, że informował zwierzchników politycznych w chwili, gdy doszło do incydentu.

Dzień później Mariusz Błaszczak stwierdził, że i jego wojsko pominięto w informowaniu o zdarzeniu. W rzeczywistości zarzucił kłamstwo najwyższym dowódcom.