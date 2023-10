Według operatora Gasgrid gazowe połączenie między Finlandią a Estonią może zostać wyłączone z funkcjonowania przez kilka miesięcy.

Fińskie władze zapewniają, że dostawy gazu ziemnego dla fińskich odbiorców, mimo odłączenia gazociągu, nie są zagrożone. Dostawy zabezpiecza obecnie pływający gazoport LNG w Inkoo, który został oddany do użytku na początku 2023 r. Wcześniej do 100 proc. gazu ziemnego pochodziło z Rosji. Surowiec ten nie jest jednak kluczowym źródłem energii w Finlandii, stanowi ok. 5 proc. ogólnego zapotrzebowania na energię w kraju i ma znaczenie dla różnych specyficznych procesów przemysłowych. Jedynie ok. 30 tys. gospodarstw domowych korzysta z gazu.



Oświadczenie fińskiego prezydenta

"Uszkodzenia podwodnej infrastruktury zostały potraktowane poważnie i ich przyczyny są badane od soboty" - zapewnił w oświadczeniu fiński prezydent Sauli Niinisto. "To prawdopodobne, że zniszczenia gazociągu i kabla telekomunikacyjnego jest efektem aktywności zewnętrznej. Nie jest jednak jasne, co dokładnie je spowodowało" - dodał.

Niinisto przekazał, że incydent będzie wyjaśniany przez Finlandię i Estonię, a także przy współpracy innych partnerów. Poinformował też, że NATO jest gotowe pomóc w śledztwie.

Prezydent Finlandii zapewnił, że incydent nie ma wpływu na bezpieczeństwo dostaw do tego kraju.



Fiński premier: Nie wyciągamy daleko idących wniosków

Fiński premier Petteri Orpo

Zapytany, czy za uszkodzeniem gazociągu stoi Rosja szef fińskiego rządu Petteri Orpo odparł: "nie wyciągamy daleko idących wniosków; na razie gromadzimy informacje".



Nie można być jednak tym zaskoczonym. Sytuacja na świecie jest na tyle krytyczna, że musimy być przygotowani na różne zdarzenia - dodał. Nie chciał jednak porównywać awarii do uszkodzenia gazociagu Nord Stream. Według fińskiej straży granicznej w pobliżu magistrali przesyłowej nie było żadnych sygnałów sejsmologicznych wskazujących na wybuch.

Orpo przekazał, że podniesiona została "czujność służb", ale formalnie stan gotowości sił zbrojnych pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Nieoficjalne informacje: Rosja może stać za wyciekiem Balticconnector

Tymczasem rzecznik estońskiego operatora Elering oświadczył, że nie można wykluczyć żadnych przyczyn wycieku gazu, z sabotażem włącznie.

Fiński dziennik "Iltalehti" podaje z kolei, że fińskie siły zbrojne oraz kierownictwo rządu podejrzewają, iż za zniszczeniem gazociągu stoi Rosja.

Media w tym kraju cytują też polskiego eksperta Konrada Muzyka, który na platformie X poinformował o obecności rosyjskiego statku badawczego w pobliżu Balticconnector w połowie września, na kilka tygodni przed tym, jak ujawniono wyciek gazociągu.