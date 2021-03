Poznaliśmy nieoficjalnie nazwiska kandydatów, których na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich chcą zgłosić ugrupowania opozycji. Decyzja, czy przedstawią jednego wspólnego, czy kilku kandydatów jeszcze nie zapadła.

(zdjęcie ilustracyjne) / Leszek Szymański / PAP





Kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie prawdopodobnie prof. Sławomir Patyra, prodziekan wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To 51-letni specjalista prawa konstytucyjnego, członek zespołu doradców do spraw ochrony konstytucyjności prawa, powołanego przez marszałka Senatu i m.in. współautor opinii prawnych podważających prawidłowość powołania sędziów Sądu Najwyższego przez nową KRS.

Lewica obstaje przy zgłoszeniu na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Piotra Ikonowicza - 65-letniego byłego lidera Polskiej Partii Socjalistycznej i działacza społecznego, znanego z głośnych interwencji i blokowania eksmisji na bruk. W ubiegłym roku Ikonowicz otrzymał odznakę "Za zasługi dla ochrony praw człowieka" nadaną przez RPO Adama Bodnara.

Ikonowicz: Właściwie nie muszę przekonywać PiS do siebie. Kaczyńskiego przekonałem nawet do Bodnara Michał Dukaczewski / RMF FM

Kto ostatecznie zmierzy się z proponowanym przez PiS Bartłomiejem Wróblewskim i czy taki kandydat będzie jeden opozycja ma zdecydować w przyszłym tygodniu.

Termin składania zgłoszeń upływa w piątek.

Bartłomiej Wróblewski, kandydat PiS na RPO - kim jest?



O tym, że kandydatem PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich może być poseł tej partii Bartłomiej Wróblewski - jeden z autorów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji embriopatologicznej, informował dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek.

Bartłomiej Wróblewski już drugą kadencję jest posłem PiS. Cztery lata temu przygotował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący niezgodności z ustawą zasadniczą aborcji tzw. przesłanek eugenicznych, podobny do tego, który w zeszłym roku doprowadził do prawie całkowitego zakazu przerywania ciąży. Wtedy, po serii protestów kobiet, wniosek został wycofany.

Znów głośno było o Bartłomieju Wróblewskim we wrześniu 2020 r., kiedy zagłosował przeciwko piątce dla zwierząt firmowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Na kilka miesięcy został zawieszony w prawach członka partii.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki stwierdził w środę, że PiS przedstawi kandydaturę w najbliższym czasie i że "bardzo możliwe, że to będzie Wróblewski".

Poparcie ewentualnej kandydatury Wróblewskiego rozważa senator PSL Jan Filip Libicki. W czwartek Libicki stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM, że gdyby Wróblewski został kandydatem PiS na RPO, a on zdecydował się go poprzeć i nie chciałby robić kłopotu PSL, to rozważa zostanie senatorem niezależnym. Dodał, że z Wróblewskim łączy go wspólny pogląd na kwestię ochrony życia.



"Nie chcę PSL robić kłopotów ws. wyboru Wróblewskiego. Rozważam, by zostać senatorem niezależnym" Piotr Szydłowski / RMF FM

Procedura wyboru RPO

Kandydatów na RPO można zgłaszać w Sejmie do 19 marca. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara na stanowisku RPO. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.