Czy Andrzej Duda pojedzie do USA na zaprzysiężenie Donalda Trumpa? Gość RMF FM przyznał, że tradycja amerykańska nie przewiduje zapraszania głów innych państw na takie uroczystości.

Musiałaby nastąpić jakaś zmiana. Nic na to nie wskazuje - tłumaczył prezydent. Jednocześnie zapewnił, że jest otwarty na spotkanie z nowym amerykańskim przywódca przy innej okazji.

Jeżeli tylko prezydent Trump wystosuje zaproszenie i będą takie ustalenia to oczywiście, że się wybiorę - mówił Duda. Rozmawialiśmy z prezydentem elektem Donaldem Trumpem kilkakrotnie od czasu kiedy zapadła decyzja o tym, że to on będzie następnym prezydentem USA. Mamy pewne wstępne ustalenia. Co do samego spotkania - zobaczymy. Będzie ku temu odpowiedni moment to będzie spotkanie - deklarował.

Andrzej Duda członkiem MKOL? "Czas pokaże"

Czy po zakończeniu prezydenckiej kadencji Andrzej Duda zostanie członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego? Czas pokaże. Wszystko spokojnie i powoli - stwierdził enigmatycznie gość RMF FM. Zostałem zgłoszony przez Polski Komitet Olimpijski, co jest niezwykłe miłe - dodał prezydent.

Wielkie dyskusje trwają na tematy finansowe z tym związane. Funkcja rzeczywistego członka MKOL nie jest związana z etatem, pensją. Jest bardzo prestiżowa w świecie międzynarodowym, olimpijskim. To jest istota tej funkcji - tłumaczył Duda.

Dopytywany o to, czy to oznacza, że przez niego stanowisko w MKOl-u straci Maja Włoszczowska, prezydent podkreślał, że nasza kolarka górska jest członkiem MKOl z ramienia zawodników i ma funkcję, która jest związana z wynagrodzeniem.

"Bardzo bym chciał, żeby Wigilia była dniem wolnym"

Czy prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę wprowadzającą wolną Wigilię?

Jestem po dyskusji, którą odbyliśmy w gronie przedstawicieli strony społecznej, Rady Dialogu Społecznego. Podstawowym zarzutem wobec ustawy i rządzących było to, że nie odbyły się żadne konsultacje społeczne w tej sprawie - mówił gość RMF FM. Zgłoszono cały szereg zastrzeżeń. Głosy były rozdzielone po połowie - relacjonował Andrzej Duda. Dodał, że pracuje jeszcze nad tym tematem.

Bardzo bym chciał tego, żeby Wigilia była dniem wolnym dla ludzi, żeby mogli spokojnie skupić się na przygotowaniu do świąt, spokojnie zrealizować zadania wigilijne. Z tego punktu widzenia na to patrzę - zadeklarował prezydent. Przypomniał, że ustawa dotyczy przyszłorocznej Wigilii, co daje czas na rozstrzygnięcie wątpliwości.

"Robię zakupy w osiedlowym sklepie, czasem pojadę do galerii"

W rozmowie nie zabrakło tematów związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Jak prezydent Andrzej Duda kupuje świąteczne prezenty?

Bywam w sklepie prawie normalnie. Mam ochronę i nie mogę z niej zrezygnować. Nie mogę powiedzieć panom, którzy odpowiadają za moje bezpieczeństwo, "proszę ze mną tutaj nie iść" - opisywał rozmówca Roberta Mazurka. Staram się realizować swoje normalne, życiowe sprawy w miarę możliwości normalnie. Chodzę do sklepu, robię zakupy w osiedlowym sklepie w Krakowie. Wszyscy, którzy w tym sklepie pracują, znają mnie od wielu lat - zapewniał Andrzej Duda.

Czasem, jak trzeba, pojadę do galerii - i w Warszawie, i w Krakowie. Nie jest to jakiś straszny problem - mówił prezydent.

Uwielbiam dania wigilijne - prawie wszystkie - zdradził Duda. Mówił też o swojej słabości do pierogów i o tym, że niejednokrotnie zdarzało mu się je lepić.

Lubię zbierać grzyby. Grzyby, które jadamy na Wigilię, od bardzo wielu lat są zazwyczaj zbierane przeze mnie - opowiadał gość Roberta Mazurka.