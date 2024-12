​Utonięcie było bezpośrednią przyczyną śmierci 47-latka, który został brutalnie pobity, a następnie wrzucony do zbiornika retencyjnego przy drodze ekspresowej koło Nidzicy w woj. warmińsko-mazurskim. Do zabójstwa w wigilijną noc przyznał się 18-letni Gabriel A.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sekcja zwłok wykazała, że gdyby mężczyzna nie został wrzucony do zbiornika retencyjnego, to - według śledczych - rozległe urazy m.in. głowy i tak doprowadziłyby do jego śmierci.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, 47-latek szedł na pasterkę i na drodze serwisowej przy ekspresówce k. Nidzicy spotkał dwóch 18-latków, którzy spożywali alkohol.

Po krótkiej wymianie zdań jeden z nastolatków brutalnie go zaatakował, a następnie nieprzytomnego mężczyznę przeciągnął kilkadziesiąt metrów do zbiornika z wodą.

Jego kolega w początkowej fazie bójki próbował go powstrzymać, ale gdy to się nie udało, uciekł i później powiadomił policję.

W tej sprawie zarzut zacierania śladów usłyszał 37-latek, który z miejsca zbrodni miał zabrać część odzieży 47-latka.

Jeszcze dziś Sąd Rejonowy w Nidzicy ma zdecydować o areszcie dla 18-letniego Gabriela A.