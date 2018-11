Demokraci odbierają Republikanom większość w Izbie Reprezentantów. Senat pozostaje w rękach GOP, czyli partii, z której wywodzi się amerykański prezydent.

​Wybory w USA: Demokraci przejmują kontrolę nad Izbą Reprezentantów / MIKE NELSON / PAP/EPA

Partia Republikańska utrzymała po wtorkowych wyborach do Kongresu USA kontrolę nad Senatem. Straciła jednak na rzecz Demokratów większość w Izbie Reprezentantów.

Kandydaci Republikanów wygrali senackie głosowanie m.in. w okręgach w Indianie oraz Dakocie Północnej, których reprezentantami w izbie wyższej Kongresu USA byli do tej pory Demokraci. Przedstawiciele GOP są również praktycznie pewni uzyskania senackich foteli m.in. na Florydzie oraz w Teksasie i Missisipi.

Demokraci odbili z kolei z rąk Republikanów senacki mandat w Minnesocie.

W wyborach do Izby Reprezentantów Demokraci odbili mandaty, m.in. w Wirginii, Kolorado oraz Pensylwanii. Partia przejęła władzę nad niższą izbą amerykańskiego Kongresu.

Wyborcze wyniki wciąż spływają, ale media podkreślają, że większość Demokratów w niższej izbie parlamentu USA jest pewna. Portal ABC News informuje, że kandydaci tej partii wygrali już w 19 okręgach, w których reprezentantami do tej pory byli Republikanie. Przedstawiciele Demokratów zapowiadają, że będą wykorzystywać większość w Izbie Reprezentantów do przeciwstawiania się niektórym politycznym inicjatywom prezydenta USA.



Donald Trump ocenił, że wynik Partii Republikańskiej we wtorkowych wyborach środka kadencji to "olbrzymi sukces".

Olbrzymi sukces dzisiejszej nocy. Dziękuję wszystkim! - napisał na Twitterze Donald Trump.

Po raz pierwszy w historii w Kongresie USA znajdą się muzułmanki. 42-letnia Rashida Tlaib ze stanu Michigan i 36-letnia Iihan Omar z Minnesoty - obie z ramienia partii demokratycznej. Jared Polis, który do tej pory był członkiem Izby Reprezentantów, został wybrany gubernatorem Kolorado. Ten stan po raz pierwszy w historii będzie mieć gubernatora, który otwarcie przyznaje, że jest homoseksualistą.

Demokraci, którzy zdobyli większość w Izbie, jak donoszą źródła związane z partią, będą chcieli oficjalnie zażądać ujawnienia zeznań podatkowych Trumpa. Do tej pory prezydent tego nie zrobił.