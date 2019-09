​To co wyprawia Prawo i Sprawiedliwość to horror. PiS dokręca śrubę przedsiębiorcom i traktuje ich tak, jak kiedyś komuniści traktowali kułaków - powiedział Paweł Kukiz w programie Onet Opinie.

Paweł Kukiz / Darek Delmanowicz / PAP

W ekonomii mamy filozofię socjalistyczną lub wolnościową. To, co wyprawia Prawo i Sprawiedliwość z mikroprzedsiębiorcami, to horror. PiS przyjęło model "przykręcania śruby" przedsiębiorcom i traktowania ich jak, jak kiedyś komuniści traktowali kułaków - mówił Kukiz.

Startujący do Sejmu z listy PSL-Koalicji Polskiej zapowiedział, że chce dać większą swobodę mikroprzedsiębiorcom. Pomysł "wakacji od ZUS-u", który postulujemy, wprowadzili Niemcy i ten model świetnie funkcjonuje - przekonywał Kukiz w rozmowie z Onetem.

Lider Kukiz'15 skrytykował także władzę za to, że jego zdaniem nie dba o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Pamiętam sytuację, gdy przed posiedzeniem komisji służb specjalnych Marek Suski wyciągnął z kieszeni telefon firmy Huawei. Gdy zapytałem go, skąd ma takiego smartfona, odpowiedział, że otrzymał go od delegacji chińskiej - powiedział.