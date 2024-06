Zatrzymanie żołnierzy po strzałach na granicy było decyzją Żandarmerii Wojskowej. Moim zdaniem to była nadgorliwość - powiedział na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Jesteśmy zawsze z żołnierzami i funkcjonariuszami" - podkreślił.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz / Paweł Supernak / PAP

Onet napisał w środę wieczorem o żołnierzach, którym po strzałach ostrzegawczych w stronę ludzi forsujących granicę polsko-białoruską postawiono zarzuty.

Kosiniak-Kamysz: Nie było wniosków o areszt

Minister obrony narodowej poinformował, że do zdarzenia doszło pod koniec marca i wówczas został o tym poinformowany. Dowiedziałem się zaraz po incydencie - powiedział.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że żołnierze zostali zatrzymani, ale nigdy nie zostali aresztowani. Nie było wniosków o areszt - mówił. Jak zaznaczył, żołnierze są zawieszeni, ale nie są aresztowani.

Dochodzi do sytuacji, którą jak zawsze każdą trzeba wyjaśnić. Głęboko wierzę w naszych żołnierzy i tej wiary nigdy nie utracę - powiedział.

"Decyzja Żandarmerii Wojskowej"

Zatrzymanie, czyli to, co bulwersuje mnie i opinię publiczną, to jest decyzja Żandarmerii Wojskowej - podkreślił minister.

Moim zdaniem to była nadgorliwość - dodał.

Wyjaśni to komisja powołana w Żandarmerii Wojskowej. Oczekuję natychmiastowych działań komendanta Żandarmerii Wojskowej - powiedział szef MON.

Tusk: Oczekuję szybkich wniosków i decyzji

"Odebrałam meldunek Ministra Obrony Narodowej. Postępowanie Prokuratury i Żandarmerii Wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi. Oczekuję szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych" - napisał dziś premier Donald Tusk na platformie X.