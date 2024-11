W Polsce są potężne zatory w orzekaniu o konfiskacie samochodów pijanych kierowców. Jak dowiedział się reporter RMF FM, od marca, gdy w życie weszły nowe przepisy, policjanci tymczasowo zajęli 5,5 tys. pojazdów. Sądy natomiast orzekły o przepadku niespełna 100.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Jak dowiedział się reporter RMF FM, głównym powodem małej ilości orzeczeń o konfiskacie jest funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Między innymi w związku z przeładowaniem sprawami prokuratur i sądów, procedury ciągną się miesiącami.

Co ciekawe, wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z dużym zrozumieniem przyjmuje te dane, twierdząc, że sprawy muszą tyle trwać.

W pierwszej kolejności wymiar sprawiedliwości musi zmierzyć się z nowym zjawiskiem. Mówimy tu o ponad 5 tys. nowego rodzaju postępowań czy środków karnych do stosowania - powiedział polityk.

Wiceszef resortu sprawiedliwości przekonuje jednak, że konfiskata działa, bo sprawcom odebrano samochody, a ich formalny przepadek to tylko kwestia czasu.

To jest raczej tylko kwestia czasu, kiedy te samochody zmienią swoje miejsce położenia z parkingu policyjnego na inne miejsce celem ewentualnie późniejszej egzekucji - wyjaśnił.

Na parkingach policyjnych stoi 1900 odebranych samochodów. Ponad 3,5 tys. pojazdów trafiło tymczasowo do tzw. osób godnych zaufania.

Przepisy ws. konfiskaty aut

Przepisy o konfiskacie aut nietrzeźwych kierowców weszły w życie 14 marca br.

Nowelizacja Kodeksu karnego zakłada, że kierowca, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, musi się liczyć z utratą samochodu i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy.

Przepadek auta jest stosowany także wtedy, gdy kierowca - przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi - m.in. spowoduje wypadek drogowy.

Jeśli kierowca, który np. spowodował wypadek, miał powyżej 0,5 promila do 1 promila, to sąd może, ale nie musi orzec o przepadku pojazdu.