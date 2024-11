Wysiedlenia czy dodatkowe zabezpieczenia? Temat tzw. czerwonych stref zdominował wczorajszą sesję Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju. Powodzianie domagali się od przedstawicieli Wód Polskich konkretnych propozycji, ale te zostaną przekazane rządowi dopiero w grudniu, a podane do publicznej wiadomości - nawet za 3 miesiące.

Ul. Langiewicza w Lądku-Zdroju. / Martyna Czerwińska / RMF FM

19 tysięcy - tyle działek jest według Wód Polskich zagrożonych kolejną powodzią. Mapa z tzw. czerwonymi strefami została przesłana do samorządów, aby te wskazały, których budynków być może nie warto odbudowywać.

W Lądku-Zdroju chodzi o dwie ulice: Langiewicza i Widok. Te dwa miejsca według burmistrza Tomasza Nowickiego są najniebezpieczniejsze.

Niestety, sytuacja, która się tam powtarza, powoduje, że mieszkańcy tracą całe swoje mienie. Stanowi też zagrożenie ich zdrowia i życia - mówi RMF FM burmistrz Nowicki.

Samorządowiec jest przekonany, że te ulice należy wysiedlić. Tym bardziej, że jest na to zgoda mieszkańców. Ale mieszkańcy oczekują na konkretne propozycje - zaznaczył burmistrz.

Mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM, mówią, że wszystko zależy od warunków finansowych.

Temat czerwonych stref zdominował sesję rady miasta w Lądku-Zdroju / Martyna Czerwińska / RMF FM

Czas gra na naszą niekorzyść. Te propozycje powinny być składane już i powinny być bardzo konkretne. W momencie, kiedy ktoś zainwestował ponad milion złotych w swoją nieruchomość, a są takie przypadki, to takiej osoby nie będzie satysfakcjonował domek za 300 tys. zł. Bo gdybym ja mieszkał na tym terenie, w życiu nie wyraził bym zgody na taką zamianę. To musi być konkretna propozycja. Państwo ma instrumenty, żeby takie propozycje złożyć, ponieważ robiło to już w przeszłości - mówi RMF FM burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki.