Komunikat szefa MON. Zwiększenie aktywności sił powietrznych i systemów szybkiego reagowania

RMF24

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że podjęto decyzję o „poszerzeniu ochrony przestrzeni powietrznej” Polski. Minister i wicepremier wymienił zwiększoną aktywność samolotów F-16 i śmigłowców wojskowych.

„Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 oraz śmigłowców” - napisał minister obrony narodowej na X.

Kosiniak-Kamysz pisze o zagrożeniu ze strony Rosji, twierdząc, że prowokacje „przybierają różne formy” i pojawiają się w miejscach uznawanych dotąd za bezpieczne.

Szef MON poinformował także, że w Polsce wzmacniane są systemy „do szybkiego reagowania na zagrożenia” na terenie całego kraju.

Wojsko ograniczy loty nad wschodnią Polską

Od 10 września do 9 grudnia 2026 roku we wschodniej części Polski obowiązywać będzie czasowe ograniczenie ruchu lotniczego – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Strefa obejmie przestrzeń do wysokości około 3 kilometrów. Restrykcje nie dotyczą samolotów pasażerskich latających na większych pułapach.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała w formie komunikatu NOTAM informację o utworzeniu tymczasowej strefy ograniczonej EPR134 we wschodniej Polsce.

Jak przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ, nowe rozwiązanie zastąpi obowiązującą obecnie strefę EPR131. Wniosek o jego wprowadzenie złożył Dowódca Operacyjny RSZ.

Strefa EPR134 będzie obowiązywać od poziomu ziemi do FL95, a więc – w uproszczeniu – do wysokości około 3 tys. metrów.

DORSZ zaznaczyło, że ograniczenie nie obejmie samolotów pasażerskich, które wykonują rejsy na większych wysokościach.

Wojsko wyjaśnia, że decyzja jest związana z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w kontekście trwającego konfliktu w Ukrainie.

„Wprowadzane rozwiązania służą zapewnieniu wszystkim elementom systemu obrony powietrznej RP odpowiedniej swobody działania i możliwości skutecznego reagowania na potencjalne zagrożenia” – podało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Jednocześnie podkreślono, że działania mają w jak najmniejszym stopniu wpływać na lotnictwo cywilne oraz innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

Incydenty w rejonie Polski

W czwartek polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Bałtykiem – poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyna znajdowała się około 40 kilometrów na północ od Ustki.

Według informacji przekazanej przez szefa MON, rosyjska maszyna miała wyłączone urządzenia identyfikacyjne. Minister podkreślił, że sytuacja mogła stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu cywilnego w regionie.

Przechwycenie odbyło się nad wodami międzynarodowymi. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.

To kolejny taki przypadek w ostatnich dniach. Wcześniej polskie samoloty przechwyciły rosyjskiego Iła-20 około 30 kilometrów na północ od Łeby.

Rosyjskie samoloty rozpoznawcze regularnie wykonują loty nad Bałtykiem bez włączonych transponderów i bez złożonych planów lotu. Utrudnia to ich identyfikację oraz pracę służbom odpowiadającym za kontrolę ruchu lotniczego.

Także w czwartek do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został ambasador Rosji Gieorgij Michno. Przekazano mu protest wobec niedawnych wydarzeń w niemieckim Lipsku oraz wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu polskich granic powietrznych.