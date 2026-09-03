Wojsko ogranicza loty nad wschodnią Polską. DORSZ wydało ważny komunikat

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Od 10 września do 9 grudnia 2026 roku wschodnia część Polski zostanie objęta czasową strefą ograniczonego ruchu lotniczego EP R134. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, rozwiązanie ma zwiększyć swobodę działania systemu obrony powietrznej w związku z trwającym konfliktem w Ukrainie. Nie oznacza to jednak zamknięcia przestrzeni powietrznej dla samolotów pasażerskich.

Strefa obejmie przestrzeń od powierzchni ziemi do poziomu lotu FL95, czyli wysokości około 3 kilometrów. To istotne zastrzeżenie, ponieważ samoloty pasażerskie wykonują rejsy na znacznie większych wysokościach.

„Tym samym (strefa) nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach” - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

DORSZ: Chodzi o bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej

DORSZ wyjaśnia, że ograniczenia mają umożliwić sprawniejsze funkcjonowanie wojskowego systemu obrony powietrznej na wschodzie Polski.

Wprowadzane rozwiązania służą zapewnieniu wszystkim elementom systemu obrony powietrznej RP odpowiedniej swobody działania i możliwości skutecznego reagowania na potencjalne zagrożenia, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu podejmowanych działań na lotnictwo cywilne oraz pozostałych użytkowników przestrzeni powietrznej - podkreśla DORSZ.

Dowództwo opublikowało również mapę pokazującą obszar objęty ograniczeniami.

W nocy całkowity zakaz lotów

Najdalej idące ograniczenia będą obowiązywać w godzinach nocnych, czyli od zachodu do wschodu słońca. W tym czasie w strefie EP R134 wprowadzony zostanie całkowity zakaz wykonywania lotów.

Wyjątkiem będą wojskowe statki powietrzne oraz starty i lądowania z lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD) w rejonie Chełma, o ile operacje te zostaną wcześniej skoordynowane z COP-DKP. W godzinach nocnych przestrzeń w granicach strefy będzie miała status niesklasyfikowanej.

W dzień zasady będą mniej restrykcyjne. Z ograniczeń będą wyłączone między innymi załogowe statki powietrzne wyposażone w działający transponder SSR w modzie A i C lub S, pod warunkiem utrzymywania ciągłego nasłuchu łączności z właściwym organem ATS.

Możliwe będą również loty wojskowe, operacje prowadzone na hasła GARDA i ALPHA SCRAMBLE oraz loty statków powietrznych posiadających status HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC i FFR.

W określonych warunkach dopuszczone będą także cywilne bezzałogowe statki powietrzne. Muszą jednak pozostawać poza strefami identyfikacji obrony powietrznej ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina.

Możliwe odstępstwa od ograniczeń

Niektóre operacje, które nie spełniają ogólnych kryteriów dopuszczenia do lotu w strefie, będą mogły zostać przeprowadzone po wcześniejszej koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego (DSO COP-DKP). Dotyczy to m.in. lotnictwa państwowego, lotniczego pogotowia ratunkowego, lotów w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i zwierząt, a także operacji związanych z ochroną infrastruktury krytycznej.

Pozostali użytkownicy przestrzeni powietrznej, którzy chcą wykonywać operacje w objętym ograniczeniami rejonie, mogą występować o utworzenie specjalnych stref TRA. Wnioski składa się do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która przekazuje je następnie do analizy stronie wojskowej.

Ze względu na dużą aktywność wojskową w tej części kraju PAŻP zaleca składanie wniosków wspólnych, obejmujących przestrzeń potrzebną do przeprowadzenia operacji przez kilku użytkowników.