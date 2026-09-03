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Rosyjski samolot przechwycony przez polskie myśliwce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 września (13:52)

Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego. Jak przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły rosyjskiego IŁ-a.

Rosyjski samolot przechwycony przez polskie myśliwce
Zdjęcie udostępnione przez szefa MON na platformie X /materiały udostępnione

Szef MON poinformował we wpisie na platformie X, że doszło do kolejnego incydentu nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IŁ-20

„40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

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Drugi taki przypadek w tym tygodniu

To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. W poniedziałek przed południem, 30 km na północ od Łeby, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem. Na początku sierpnia polskie myśliwce dwa dni z rzędu przechwytywały rosyjskiego Iła-20.

Rosjanie regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transporderami

Rosyjskie samoloty zwiadowcze - a ostatnio również bojowe - regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

Eksperci wskazują, że loty na Bałtykiem bez planów lotu i włączonych transponderów w ostatnich latach stały się standardową praktyką Rosjan. Latając w ten sposób w pobliżu granicy państw NATO, testują m.in. ich reakcję czy systemy obrony powietrznej. Takie loty Rosjan mogą też powodować zakłócenia w cywilnym ruchu lotniczym w regionie.

Na czym polega przechwycenie obcego samolotu?

Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi jest standardową procedurą w sytuacji, gdy nie ma z nim kontaktu. Polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Piloci mogą w tym celu wykonywać szereg manewrów - zbliżać się do obcego samolotu, pokazywać mu swoje uzbrojenie czy wypuszczać flary.
 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Bałtyk
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