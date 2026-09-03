Ambasador Rosji w polskim MSZ. Warszawa przekazała protest wobec „terroryzmu państwowego”

RMF24

Ambasador Federacji Rosyjskiej Gieorgij Michno został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych – poinformował polski resort dyplomacji. Warszawa przekazała rosyjskiemu przedstawicielowi stanowczy protest w związku z działaniami określonymi przez MSZ jako rosyjski terroryzm państwowy oraz eskalacja operacji hybrydowych.

Jak przekazało MSZ, wezwanie rosyjskiego dyplomaty było gestem solidarności z sojusznikiem. Polski resort wyraził sprzeciw wobec działań Rosji prowadzonych zarówno na terytorium Polski, jak i innych suwerennych państw, w tym Niemiec.

W komunikacie podkreślono, że Warszawa ocenia te działania jako eskalację operacji hybrydowych.

W ten sposób Polska odniosła się do wydarzeń na lotnisku w Lipsku, gdzie odnaleziono uzbrojonego w materiał wybuchowy drona. Maszyna znalazła się w pobliżu ukraińskich samolotów transportowych linii Antonow. Incydent zakwalifikowano jako próbę ataku.

Dziesięć dni później na polu w gminie Kabelsketal, około pięciu kilometrów od lotniska w Lipsku, znaleziono kolejnego drona ze śladami heksogenu (silny materiał wybuchowy, stosowany przede wszystkim w zastosowaniach wojskowych). Dalej, w lesie pod Kursdorfem, położonym między pasami startowymi lotniska, policja odkryła antenę oraz ślady pożaru i wybuchu, a także elementy, które śledczy uznają za pozostałości trzeciego drona.

Rząd Niemiec powiązał wszystkie te zdarzenia z działaniem Rosji. Mechanizm zastosowany w przypadku drona znalezionego w Lipsku oceniono na typowy dla zastosowań Głównego Zarządu Wywiadowczego Rosji (GRU).

Po oświadczeniu Berlina w tej sprawie, przypisującego sprawczość Moskwie, szereg stolic europejskich wezwało rosyjskich dyplomatów do swoich ministerstw, by przekazać podobne protesty.

Sprzeciw wobec prowokacji w pobliżu granic

Podczas rozmowy przedstawiciel Federacji Rosyjskiej miał również usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec – jak wskazało MSZ – powtarzających się prowokacji w pobliżu polskich granic powietrznych.

Resort zaznaczył, że rosyjskie samoloty wojskowe operują bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Według polskiej dyplomacji narusza to standardy bezpieczeństwa i stwarza zagrożenie dla lotnictwa cywilnego.

MSZ zapewniło, że w obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej państwa sojusznicze pozostają zjednoczone.

Informację przekazano w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.