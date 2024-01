Prokuratorzy Regionalni oraz Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej opublikowali oświadczenie, w którym krytycznie odnoszą się do decyzji Adama Bodnara. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny w piątek wręczył Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu pismo stwierdzające, że przywrócenie go do służby czynnej przez Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów".

Gmach Prokuratury Krajowej. / Leszek Szymański / PAP W opublikowanym dziś oświadczeniu prokuratorzy piszą o "stanowczym sprzeciwie" wobec działań Adama Bodnara. Twierdzą też, że są one pozbawione podstaw prawnych. Zwracają też uwagę, że powołał on Jacka Bilewicza na stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego, które nie istnieje. "Podjęte przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara działania nie wywołują żadnych skutków prawnych. Procedura powołania oraz odwołania Prokuratora Krajowego została precyzyjnie opisana w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze. Stosownie do art. 14. § 1 przywołanej ustawy, Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego" - czytamy w oświadczeniu. "Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą" - podkreślono. Prokuratorzy Regionalni i Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skrytykowali też tłumaczenia Adama Bodnara, który twierdzi, że Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku. Stwierdzili, że to nieudolna próba uzasadnienia obchodzenia prawa. "Dariusz Barski w dalszym ciągu pełni funkcję Prokuratora Krajowego, a podjęte przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego opisane w niniejszym oświadczeniu działania nie mają mocy prawnej i nie wywołują skutków prawnych" - czytamy w oświadczeniu.