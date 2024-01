PiS też składa zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie Adama Bodnara złożył też PiS. Pan prokurator Dariusz Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym - oświadczył poseł PiS Marcin Warchoł na konferencji prasowej. Dodał, że zgodnie z ustawą o prokuraturze, "do jego skutecznego odwołania potrzeba zgody prezydenta". Jak mówił Warchoł, o taką zgodę "nigdy nie występował" minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar. Dlatego, to, co zrobił wczoraj, to jest uzurpacja i ordynarne złamanie prawa - ocenił.

Podkreślił, że przywołane przez Bodnara opinie prawne dotyczące oceny skuteczności przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej, "zostały napisane na zamówienie polityczne przez działaczy politycznych".

To nie opinie w Polsce stanowią prawo, ale ustawy i te ustawy zostały jawnie podeptane, ordynarnie złamane. Dlatego składamy zawiadomienie w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość na ministra Adama Bodnara i na jego współpracowników, w tym prokuratora uzurpatora Jacka Bilewicza, powołując się na bezprawne, po pierwsze przekroczenie uprawnień poprzez próbę nielegalnego usunięcia ze stanowiska Prokuratora Krajowego, a także zamach stanu - oświadczył Warchoł.

Bilewicz za Barskiego

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji.

Po prostu ktoś, przywracając pana prokuratora Barskiego ze stanu spoczynku, popełnił błąd wskazując, że wróci na podstawie przepisów, które wprowadzały nowe regulacje - Prawo o prokuratorze w 2016 roku. To tak zwane przepisy wprowadzające. One były tylko na chwilę, żeby na nowo móc umodelować w tamtym czasie Prokuraturę Krajową. Dzisiaj obowiązuje inny przepis, już w samych przepisach - Prawo o prokuraturze, to jest artykuł 127, który reguluje powroty stanu spoczynków - tłumaczył na antenie TVN24 wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Dodał, że "gdyby na podstawie tego przepisu, dzisiaj obowiązującego, prokurator Barski wrócił, mielibyśmy związane ręce". Ale ktoś popełnił wówczas błąd i wykorzystał niewłaściwy przepis - powiedział Myrcha.

Wiceszef MS pytany o to, czy prokurator Barski, przyjmując pismo od Prokuratora Generalnego, przyjął je do wiadomości, odpowiedział: Wedle mojej wiedzy przyjął to do wiadomości.

Na pytanie, czy decyzje podejmowane przez prokuratora Barskiego są ważne i są w mocy, powiedział: Tak, są w mocy.

Resort sprawiedliwości przekazał także w piątek, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego. Prokuratura Krajowa oświadczyła z kolei, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski, a pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym wskazuje on, że - jego zdaniem - Prokurator Krajowy pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Zastępcy Prokuratora Generalnego w sobotnim oświadczeniu napisali, że "powierzenie prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi funkcji p.o. Prokuratora Krajowego z pominięciem procedury ustawy Prawa o prokuraturze jest bezskuteczne".