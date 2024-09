Pomagam.pl, siepomaga.pl, PCK, Caritas, Urząd m.st. Warszawy i inne samorządy - to między innymi te instytucje organizują wiarygodne zbiórki dla poszkodowanych powodzian. Gdzie można przekazać najbardziej potrzebne rzeczy lub wpłacić pieniądze na m.in. prace remontowe w zniszczonych domach i mieszkaniach?

Głuchołazy, 15 września 2024 / SERGEI GAPON/AFP/East News / East News

Ewakuacja ludzi z dachów budynków, woda sięgająca niemal czubków ulicznych latarni, przerwane tamy i zalane mosty, niedziałające stacje benzynowe, brak prądu i zasięgu telefonii komórkowej, zalane piwnice, a przede wszystkim zniszczone domy, a często także utrata dorobku całego życia - oto obraz południowej Polski z ostatnich kilkudziesięciu godzin.

To m.in. dla mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny w sieci ruszyły zbiórki. Jak wesprzeć powodzian?

Zbiórka Caritas Polska

Ogólnopolską zbiórkę uruchomiła Caritas Polska. Można się do niej przyłączyć TUTAJ . Instytucja poinformowała także, że przekazuje 200 000 zł na pilną pomoc interwencyjną powodzianom. "To środki, które trafią do diecezjalnych ośrodków Caritas na terenach dotkniętych powodzią i będą mogły być wydane na pilne potrzeby" - podało Caritas.

"Potrzebna jest też pomoc rzeczowa od firm (ilości hurtowe). W tym momencie nie prowadzimy zbiórek rzeczowych od osób indywidualnych. Potrzebne są: osuszacze, woda pitna, agregaty prądotwórcze, łopaty, taczki, gumowce, ścierki, artykuły higieniczne, żywność z długim terminem ważności" - czytamy w komunikacie.

Zbiórka PCK

#NaRatunekPowódź - to z kolei akcja Polskiego Czerwonego Krzyża, który również uruchomił zbiórkę na rzecz ofiar powodzi. Można ją wesprzeć TUTAJ .

"Polski Czerwony Krzyż chce zapewnić niezbędne środki na pomoc osobom dotkniętym powodzią, m.in. w Stroniu Śląskim, Kłodzku i Głuchołazach. Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszych działań. Potrzeby są ogromne, a sytuacja może jeszcze się pogorszyć. Państwa pomoc może uratować ludzkie życie" - apeluje Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zbiórki Pomagam.pl

„SOS Powódź: Południe Polski potrzebuje pomocy" - to strona serwisu Pomagam.pl, na której założono już kilka oficjalnych i zweryfikowanych zbiórek dla poszkodowanych w wyniku powodzi.

Pieniądze można już wpłacać m.in. na zbiórki "Dolnośląskie OSP walczą z naturą", "Pomoc dla psiaków z Nysy" czy "Pomoc dla powodzian". Listę zbiórek można znaleźć TUTAJ .

Zbiórka Siepomaga.pl

Fundacja Siepomaga uruchomiła ogólnopolską zbiórkę, z której - jak poinformowano - 100% zebranych środków zostanie przekazanych na wsparcie poszkodowanych w wyniku powodzi.

Swoją cegiełkę można dołożyć TUTAJ .

Zbiórka m.st. Warszawy

"Dzisiaj priorytetem jest najpilniejsza pomoc" - apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. "Rozpoczynamy zbiórkę aktualnie najbardziej potrzebnych rzeczy" - poinformował na stronie magistratu.

Warszawski samorząd zachęca do przynoszenia wody do picia w butelkach, środków czystości i suchej żywności. Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ .

"Lista będzie aktualizowana, a rzeczy na bieżąco transportowane do naszych przyjaciół" - dodał prezydent.