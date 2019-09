Co trzeci nastolatek był wyzywany w internecie. Co siódmego spotkało szantażowanie albo straszenie ze strony innych internautów. To alarmujące wnioski z raportu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK. Jego autorzy wydali dziś bezpłatny poradnik dla rodziców, jak chronić dzieci przed cyberprzemocą.

