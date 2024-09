Prawie połowa z nas regularnie czuje się zmęczona w pracy. Taki jest wniosek z zaprezentowanych dzisiaj badań Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Blisko połowa osób aktywnych zawodowo w Polsce jest zmęczona zarówno psychicznie (47 proc.), jak i fizycznie (42 proc.) - wynika z raportu Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy "Zmęczony jak Polak w pracy: przyczyny, skutki i konsekwencje". Najczęściej zmęczenia doświadczają osoby w wieku 25-34 lat.

Zmęczenie w pracy powodują najczęściej nadmiar obowiązków i uczucie, że zadania, które czekają na wykonanie, są powtarzalne. Musimy nauczyć się odpoczywać poza pracą i w miejscu pracy. Ważne są przerwy i ich efektywne wykorzystanie. Najczęściej ludzie w czasie przerwy w pracy przeglądają media społecznościowe, a to obciąża wzrok i oznacza dodatkowe bodźce, które także nasilają uczucie zmęczenia - komentuje w rozmowie z RMF FM psycholog Agnieszka Warchał.

W czasie przerwy w pracy możemy oddychać w taki sposób, by się zrelaksować. Możemy rozmawiać z kolegami z pracy, niekoniecznie o pracy, nie zalecam też plotek, bo one prowadzą do konfliktów. Warto trenować uważność i świadome bycie tu i teraz, gdy koncentrujemy się na obecnej chwili i na tym, żeby odpocząć, żeby przez chwilę nie myśleć o pracy - dodaje.

Marta Wojewnik, jedna z autorek badani, przyznaje, że według niej wyniki badań są niedoszacowane. Spodziewałam się, że szefowie, liderzy są w jeszcze większej skali zmęczeni, przebodźcowani. Przyznaje się do tego prawie połowa przełożonych. Tymczasem liderzy w organizacji skarżą się, że mają nadmiar obowiązków, odpowiadają przed swoimi przełożonymi i przed swoimi pracownikami, przed kontrahentami, współpracownikami. Wielu z nas czeka, aż coś się zmieni i nie sygnalizują, że są zmęczeni. Myślę, że wyniki tego raportu mogą wzmocnić naszą odwagę cywilną, by mówić, kim jestem, jaki jestem. To praca domowa dla każdego z nas, żeby zastanowić się, jak jest w naszym miejscu pracy. Możemy uwierzyć w myślenie sprawcze, żeby nie czekać, aż inni coś zrobią, bo mogę się nie doczekać - komentuje w rozmowie z RMF FM Marta Wojewnik z Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Wiele symptomów zmęczenia w pracy

Autorzy raportu podkreślają, że z badania przeprowadzonego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy można wywnioskować, że zmęczenie w pracy jest złożonym zjawiskiem. Składa się na nie zarówno sfera fizyczna, psychiczna, jak i emocjonalna. Najczęściej odczuwanym przez pracowników symptomem zmęczenia jest poczucie monotonii i znudzenia w pracy (45 proc.). Na drugim miejscu jest brak motywacji (41 proc.). Z kolei pracodawcom doskwiera przewlekłe zmęczenie (39 proc.) oraz złe samopoczucie, gorszy nastrój (45 proc.). Ich główne źródło zmęczenia to konieczność bycia w ciągłym stanie gotowości (36 proc.).

Polacy pracują dłużej niż przedstawiciele innych nacji. Przedstawiciele pracowników w badaniu spędzają w pracy blisko 41 godzin tygodniowo. Natomiast jeszcze więcej czasu w pracy spędzają przedstawiciele pracodawców - przeciętnie aż 44 godziny tygodniowo.