To krajobraz jak po potężnej bitwie - mówią reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu mieszkańcy Głuchołaz. Wciąż sprzątają oni miasto po powodzi, jaka nawiedziła Góry Opawskie przed tygodniem.

Głuchołazy po powodzi / Paweł Konieczny / RMF FM

Trwa demontaż pozostałości po moście tymczasowym nad Białą.

Kilka ciężkich maszyn rozkopuje pozostałości po przeprawie, ale i nowo budowanym moście, którego konstrukcję również zmyła rzeka. Wystarczy kilka minut w tym miejscu, by poczuć wszechobecny pył, który unosi się nad Głuchołazami - relacjonuje reporter RMF FM.

W drodze do dawnych terenów rekreacyjnych nad rzeką Białą widać wystawione meble, sprzęt elektroniczny, wszystko to, co zostało wyrzucone z zalanych mieszkań.

Tutaj podeszli zmęczeni żołnierze, którzy mieli chwilę odpoczynku, zjedli posiłek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich, a następnie ruszyli do dalszej pracy - opowiada nasz dziennikarz.

W Głuchołazach trwa wielkie sprzątanie / Paweł Konieczny / RMF FM

Wokół zobaczyć można setki brudnych worków z piaskiem, przez które tydzień temu przedostawała się woda.

Najgorsze, że mieszkańcy wciąż mają obawy - rzeka nie ma zabezpieczeń w postaci wałów i w jej biegu między Głuchołazami a Nysą wyrzeźbiła własne koryto.

Mieszkańcy boją się, że przy nieco większych opadach wezbrane wody Białej mogą spowodować kolejne podtopienia.

Głuchołazy po powodzi / Paweł Konieczny / RMF FM