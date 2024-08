75 zatruć po przedawkowaniu fentanylu odnotowano w Polsce od początku roku. Takie informacje dziennikarz RMF FM uzyskał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. W tym tygodniu policjanci zatrzymali kolejne osoby podejrzane o czarnorynkowy handel tym silnym lekiem opioidowym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego tym roku zatrucia fentanylem odpowiadały za niecałe 8 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków zatruć i podejrzeń zatruć.

Ministerstwo Zdrowia chce zaostrzyć przepisy tak, by zwiększyć kontrolę recept na fentanyl. Rozważane są dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, żeby - zgodnie z wersją rozporządzenia, które trafiło do konsultacji - receptę na tak silne leki można było dostać tylko w czasie osobistego spotkania z lekarzem, a nie w trakcie teleporady. Drugi pomysł zakłada, że receptę na fentanyl można będzie jednak uzyskać zdalnie, ale tylko jeśli będzie to kontynuacja leczenia, a lekarz będzie widział pacjenta na przykład w czasie połączenia wideo.

Myślimy o tym, żeby lekarz POZ, który zna pacjenta, w sytuacji, gdy pacjent kontynuuje leczenie, żeby taka recepta mogła być wystawiona - tak tłumaczyła to w rozmowie z naszym reporterem minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Uwagi w tej sprawie, jak dowiedziało się RMF FM, zgłosiła między innymi Naczelna Rada Lekarska. Według lekarskiego samorządu możliwość wystawienia zdalnej recepty na leki opioidowe powinni mieć nie tylko lekarze rodzinni, lecz także lekarze innych specjalizacji.

Kolejne zatrzymania w sprawie fentanylu