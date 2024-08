El Clasico w środku lata! Robert Lewandowski zaliczył asystę, a FC Barcelona pokonała Real Madryt 2:1 w rozegranym w USA meczu towarzyskim. Obie bramki dla zwycięzców zdobył nowy nabytek "Dumy Katalonii", 22-letni Pau Victor.

Robert Lewandowski w walce z piłkarzami Realu Madryt / Kena Betancur / PAP/EPA

To pierwsze el Clasico, na razie bez stawki, w którym Barcelonę poprowadził niemiecki szkoleniowiec Hansi Flick. W środę jego podopieczni pokonali także po rzutach karnych Manchester City, przy remisie 2:2 po 90 minutach, i wówczas także jedną z bramek zdobył sprowadzony z Girony Pau Victor.

Jestem superdumny. To jest chwila, którą zapamiętam do końca życia. Teraz będę się tym cieszył z rodziną i przyjaciółmi i odpowiadał na wszystkie wiadomości, a dostałem ich dużo. Rok temu nikt by mi nie wmówił, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. Wykorzystałem maksymalnie swoje szanse, pracuję nad tym, żeby być coraz lepszym piłkarzem i człowiekiem - powiedział młody napastnik.

Robert Lewandowski grał do 77. minuty i asystował przy trafieniu Victora w 42. minucie. Drugiego gola Hiszpan uzyskał w 54., a rozmiary porażki zmniejszył w 82. min 19-letni Argentyńczyk Nicolas Paz.