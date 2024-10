Na rozpoczynającym się w poniedziałek posiedzeniu Parlamentu Europejskiego szefowa Roberta Metsola ogłosi wygaśnięcie mandatu Marcina Kierwińskiego.

Mandat Kierwińskiego wygasł 26 września w związku z objęciem przez niego stanowiska w rządzie (pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi). Miejsce po nim może objąć była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.



Zgodnie z procedurami Parlament Europejski musi stwierdzić wygaśnięcie mandatu i przekazać go kolejnej osobie na najbliższym posiedzeniu.

"PE nie otrzymał jeszcze żadnych informacji na temat zastępującego posła. Jak zawsze to do władz krajowych należy powiadomienie o nazwisku osoby zastępującej europosła" - powiedziało PAP źródło unijne.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, który reguluje również kwestie związane z obsadzaniem mandatów do PE, to marszałek Sejmu zawiadamia kolejnego kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejną największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do objęcia mandatu.

Oświadczenie o przyjęciu mandatu powinno zostać złożone w ciągu tygodnia. Kodeks wyborczy stanowi, że niezłożenie takiego oświadczenia w terminie oznacza zrzeczenie się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu. O obsadzeniu mandatu postanawia marszałek Sejmu.

Gronkiewicz-Waltz jest pierwsza w kolejności do objęcia mandatu europosła po Kierwińskim.

W czerwcowych wyborach do PE Kierwiński zdobył mandat europosła startując z listy KO w okręgu warszawskim (nr 4), uzyskał 143 179 głosów.

Oprócz niego, mandaty w tym okręgu z listy KO uzyskali dotychczasowi posłowie: Kamila Gasiuk-Pihowicz (137 811 głosów) i Michał Szczerba - 120 667 głosów.

Czwarty wynik na liście KO uzyskała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, na którą głos oddało 94 474 wyborców (7,24 proc.). W czerwcu to nie wystarczyło, by dostać do PE.