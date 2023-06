Komisja ds. wpływów rosyjskich nadal nie jest konstytucyjna mimo poprawek prezydenta. Konstytucyjna byłaby tylko w tym przypadku komisja śledcza - mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, która była Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Myślę, że marsz 4 czerwca to będzie wielki sukces" - stwierdziła była prezydent Warszawy.

Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że ustawa "lex Tusk" wciąż jest niekonstytucyjna, mimo złożonego w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu nowelizacji.

Nie przewiduje konstytucja takich organów, które mogłyby na końcu wydawać, mniej może restrykcyjne, ale jednak orzeczenia chociażby o rękojmi, czy ktoś może nadal mieć rękojmię funkcji publicznych, czy nie. To zrobione zostało na łapu-capu. Zmiany, które zaproponował prezydent, niczego specjalnie nie zmieniają - mówiła rozmówczyni Krzysztofa Ziemca.

Co za różnica, czy w komisji będą posłowie, senatorowie, czy nie. Będą to osoby sprzyjające PiS-owi - zaznaczyła.

"Nie wiem, czy Unia napisała ten nowy projekt"

Gronkiewicz-Waltz była pytana m.in. o pośpiech prezydenta w podpisywaniu ustawy, a następnie niespodziewaną szybką jej nowelizację.

Prezydent podpisywał szereg aktów, które były niezgodne z konstytucją, to jest kolejny przypadek. Próbuje się ratować jakoś. Prawdopodobnie były jakieś telefony z Unii Europejskiej - co premier Morawiecki w jakimś sensie zasugerował - czy ze Stanów Zjednoczonych i w związku z tym to szybko zmienił. Nie wiem, czy napisała Unia ten nowy projekt, czy sam na to wpadł - mówiła.

Jak zaznaczyła, "opozycja nie powinna popierać żadnej takiej komisji. To jest poważna komisja, poważne zarzuty. Współpraca, czy jakieś porozumienie na rzecz Rosji to jest po prostu zdrada stanu. Odpowiednie organy powinny dochodzić tego, czyli policja, prokuratura i to powinno być postępowanie karne".

"Prezydent się wkopał"

W piątek prezydent odniósł się do słów Waldemara Pawlaka o kontraktach gazowych sprzed lat. "Ja chciałbym, żeby przed tą komisją wypowiedział się zarówno pan premier Waldemar Pawlak, jak również pan minister Wojciech Jasiński" - mówił Duda.

Nie ma prawa jako prezydent sugerować, kto może stanąć przed tą komisją. To nie jest komisja prezydencka. Prezydent strasznie się wkopał, mówiąc, kogo chce przesłuchać - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

Była szefowa NBP była także pytana o podobne komisje w innych krajach, chociażby we Francji. We Francji są tylko parlamentarzyści, więc jest to komisja śledcza - odparła.

Marsz 4 czerwca. "Ja będę"

Czego można się spodziewać po marszu opozycji 4 czerwca w Warszawie? Cała ta ustawa jest strzałem w stopę, dlatego że to ludzi strasznie bulwersuje. Myślę, że to będzie wielki sukces. Polacy są takim narodem, że protestują - mówiła Gronkiewicz-Waltz. Marsz zawsze zmienia nastawienie rządzących. Opór społeczny i krytyka też zmieniły nastawienie prezydenta do tej ustawy - dodała.

Czy była prezydent pójdzie w marszu? Ja będę - stwierdziła krótko.