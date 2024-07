Po dyskusjach w ministerstwie podjęłam decyzję, by przeznaczyć dodatkowe 20 mln zł na program "Podróże z klasą"- powiedziała podczas konferencji szefowa MEN Barbara Nowacka. W poniedziałek ruszy kolejna tura, podczas której będzie można zgłaszać się do programu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Minister edukacji przedstawiła rozszerzenie programu "Podróże z klasą". Jest on skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Nowacka przypomniała, że na wycieczki wyjedzie ok. 81 tysięcy uczniów za łączną kwotę dofinansowania prawie 60 mln zł. Program odniósł, moim zdaniem, spektakularny sukces, ponieważ te 60 mln rozeszło się w dosłownie 12 minut. Tak wielkie było zainteresowanie szkół, klas i samorządów, by dzieci i młodzież mogły skorzystać z wycieczek w pełni, w stu procentach finansowanych przez nasz rząd - oceniła.

Po dyskusjach w ministerstwie podjęłam decyzję, by przeznaczyć dodatkowe 20 mln zł na konkurs, na wycieczki. W poniedziałek będzie otwarte kolejne okno, w którym zgłaszać się będą mogły, tak jak poprzednio, samorządy, żeby była szansa, żeby kolejne dzieci mogły skorzystać z programu ministerialnego - poinformowała Nowacka.

Dodała, że zasada przy zgłaszaniu jest taka sama - kto pierwszy ten lepszy.

Wycieczki trwają od dwóch do pięciu dni. Warunkiem jest, żeby podczas wycieczek szkoła czy klasa odwiedziła adekwatną liczbę instytucji kultury, np. w tracie dwudniowej wycieczki - dwie instytucje.

Bardzo ważne jest, by młodzież oprócz poznawania kraju, poznawała też historię, tradycję, współczesność - wszystko to, co związane jest z polską kulturą, która jest do kształtowania postaw patriotycznych wśród młodych osób niezmiernie ważna - zaznaczyła minister.

W tegorocznej edycji programu pozytywnie rozpatrzono 2283 wnioski, które spełniły wymagania formalne przedsięwzięcia. Nabór wniosków ruszył 16 czerwca o godz. 10:00. W ciągu pierwszych 12 minut zarejestrowano ponad 2,2 tys. wniosków, wyczerpując pulę środków przeznaczonych na jego realizację w tym roku. Lista wszystkich szkół, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.