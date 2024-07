Może tam spaść od 35 do 55 mm wody. Wiatr może wiać z prędkością do 110 km/h. Możliwe, że spadnie grad.

Ostrzeżenia obowiązują na podanym obszarze w zależności od powiatu albo w godz. 12.00-20.00, albo w godz. 13.00-23.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 90 proc.

I stopień

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą woj. lubuskiego i części woj. zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Tam suma opadów może wynieść od 20 do 35 mm. Porywy wiatru mogą osiągać 80 km/h. Tam również może spaść grad.

Na podanym obszarze ostrzeżenia obowiązują w godz. 8.00-13.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 85 proc.

Upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego części woj. mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego i dla niektórych powiatów w woj. podlaskim.

Ostrzeżenie to obowiązuje w zależności od powiatu albo do godz. 18, albo godz. 19, albo do środy 17 lipca do godz. 20.30.

IMGW wydało też ostrzeżenia pierwszego stopnia dla woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, części woj. pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego i małopolskiego.

Ostrzeżenia te będą obowiązywać w godz. 12.00-19.00.

Gwałtowny wzrost stanu wód

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje również o ryzyku gwałtownego wzrostu stanu wód.