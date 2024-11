Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 osób podejrzanych o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi i wykorzystywaniem do pracy przymusowej obywateli Kolumbii, Wenezueli, Gwatemali i Meksyku. Liczba poszkodowanych szacowana jest na ponad 200.

Zdjęcie z zatrzymania osób podejrzewanych o handel ludźmi / Straż Graniczna

Śledczy zatrzymali w ubiegłym tygodniu w woj. wielkopolskim czterech obywateli Ukrainy i czterech obywateli Polski.

Podejrzani mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. Do pracy przymusowej miało być zmuszonych co najmniej 249 cudzoziemców, obywateli Kolumbii, Wenezueli, Gwatemali i Meksyku, których sprowadzono do Polski.

Podczas rekrutacji pokrzywdzonym obiecywano legalną i dobrze płatną pracę. Po przyjeździe do naszego kraju okazywało się, że obiecane wcześniej wynagrodzenie obciążone jest dodatkowymi "kosztami". Pensje nie były wypłacane bezpośrednio pokrzywdzonym, lecz za pośrednictwem firm powiązanych ze sprawcami, które przed ich przekazaniem naliczały sobie nienależne, wysokie, prowizje.

Ponadto osoby te kwaterowano w pomieszczeniach o bardzo niskim standardzie. Cudzoziemcy zatrudnieni byli przy obróbce drewna, tapicerstwie i przetwórstwie warzyw. Charakter pracy oraz wynagrodzenie znacząco odbiegały od warunków, które sprawcy obiecywali przy rekrutacji. Niektórym pokrzywdzonym zatrzymywano dokumenty pod pozorem legalizacji zatrudnienia.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci wysokich poręczeń majątkowych sięgających 900 tys. zł, zakazu opuszczania kraju i dozoru policji.

Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie prosi o kontakt wszystkie osoby, które pokrzywdzone zostały działaniami agencji pracy tymczasowej w Opalenicy - 31-553 Kraków, ul. Cystersów nr 18, tel.: (12) 294-25-25, e-mail: biuro.podawcze.wzkra@prokuratura.gov.pl.