Adwokat byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. zapowiedział podjęcie starań o wydanie jego klientowi listu żelaznego. Poinformował o tym mec. Luka Szaranowicz, reprezentujący Michała K., wobec którego sąd wydał wczoraj postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura zamierza ścigać Michała K. listami gończymi.

Były szef RARS Michał K. / Artur Reszko / PAP

List żelazny to gwarancja, że oskarżony, którego organy ścigania nie mogą znaleźć nie zostanie zatrzymany, jeśli dobrowolnie stawi się przed wymiarem sprawiedliwości.



Adwokat poinformował również, że wczoraj zwrócił się do sądu z prośbą o odroczenie terminu posiedzenia, by umożliwić Michałowi K. "stawiennictwo i realizację osobistego prawa do obrony".

Sąd nie przystał na takie rozwiązanie i jak się okazało jedyną decyzją, która mogła zapaść, był areszt, mimo że przez 9 miesięcy mój Mocodawca był do dyspozycji CBA i Prokuratury odpowiadając na ich pisma. W zaistniałej sytuacji, po doręczeniu postanowienia Sądu, zostanie złożone zażalenie na decyzję o zastosowaniu aresztu - czytamy w piśmie mec. Luka Szaranowicza.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Co to oznacza?

Przypomnijmy, że w czwartek Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uwzględnił wniosek prokuratury wobec Michała K. i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 90 dni od dnia zatrzymania. Pozwoli to na wszczęcie jego poszukiwań listem gończym.

Byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych postawiono zarzuty brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdził w TVN24, że śledczy "nie mogą ustalić miejsca pobytu Michała K. na terytorium RP".

Na początku sierpnia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił w RMF FM, że były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ukrywa się w tureckiej części Cypru.

Zarzuty, które prokuratorzy stawiają byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, są zagrożone karą 10 lat więzienia.

Politycy PiS stawianie mu zarzutów nazywają polowaniem na czarownice i aktem politycznej zemsty. "Kolejny akt perfidnej politycznej zemsty bandy D. Tuska" - napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki.