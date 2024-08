Od 10 miesięcy prokuratura wykorzystywana jest przez Donalda Tuska jako zabawka do gnębienia ludzi, którzy nieśli pomoc w czasie kryzysu covidowego, kryzysu wojennego - stwierdziła posłanka PiS Olga Semeniuk.

Michała Kuczmierowskiego znam od lat. Zawsze w swoich działaniach kierował się sprawą dobra naszego kraju - mówił europoseł PiS Michał Dworczyk. Jest niewiele ukraińskich instytucji, które nie były przez RARS wspierane - podkreślił.

To, co dzisiaj się dzieje, to nie jest tylko polityczna nagonka, partyjna awantura, gdzie jedna partia - nie mając pomysłu, jak rządzić - chce zniszczyć swoich konkurentów. Powinniśmy modlić się, żeby żadnego kryzysu w Polsce nie było. Przez tę nagonkę, którą rząd premiera Tuska urządza, dzisiaj żaden urzędnik nie będzie chciał podjąć żadnej decyzji - grzmiał były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Żaden polityk nie odważy się w sytuacjach kryzysowych podejmować zdecydowanych działań. Będzie wiedział, że może potem zamiast podziękowań otrzymać vendettę polityczną - stwierdził Dworczyk.

Morawiecki: Kolejny akt politycznej zemsty

Do informacji dot. Michała K. podanych przez Prokuraturę Krajową odniósł się wcześniej w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.