To są cały czas urzędnicy, przedsiębiorcy, albo ci, którzy tworzyli fikcyjne faktury. Ale ten system robiła Partia Republikańska, ten system stworzyła Partia Republikańska i oczywiście z niego korzystała - podkreślił.

Kiedy do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci politycy? Jeśli chodzi o Adama Bielana - w tej sprawie jest zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej Bielana bezpośrednio, o bezprawne wpływanie na działania NCBiR w sensie kadrowym. Co do Jacka Żalka - brak właściwego nadzoru nad NCBiR jest oczywiste, to potwierdziła również NIK - poinformował.

Szczerba podkreślił, że chciałby, żeby rozliczanie afer z czasów rządów PiS było szybsze, sprawniejsze i skuteczniejsze. Ale mam świadomość, że nie jest rolą polityków wpływanie na decyzje prokuratury, które jednak zapadają. Wszystko jest dla mnie za wolno - zaznaczył.

"Ludzie Morawieckiego uciekli za granicę"

Gość RMF FM poruszył także wątek Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tam też są kolejne aresztowania. Problem jest taki, że ludzie Morawieckiego uciekli za granicę. Tak jak dyrektor NCBiR od momentu zwolnienia po mojej kontroli z posłem Jońskim wyjechał do Szwajcarii, nie pojawił się w Polsce i nie jest dostępny dla prokuratury, tak samo Michał Kuczmierowski, czyli prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wiemy, że przebywa w części tureckiej Cypru, unika przesłuchania, unika organów ścigania. Unika możliwości prawdopodobnie obciążenia Morawieckiego, Dworczyka i tych wszystkich, którzy pociągali za sznurki w tej agencji rządowe - przekazał.