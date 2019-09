Zanieczyszczenie w rzece Biała w Bielsku-Białej. Strażacy musieli ustawić tam specjalne zapory zabezpieczające. Sprawa zajęła się też policja.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Wstępne badania wykazały, że do rzeki trafił najprawdopodobniej rozpuszczalnik. Zagrożenia dla środowiska nie ma, ale żeby substancja się nie rozprzestrzeniała, strażacy musieli ustawić 9 specjalnych zapór.



Najprawdopodobniej do wycieku doszło w pobliskiej firmie, a zanieczyszczenie dostało się do rzeki kanałem burzowym.