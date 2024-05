Strażacy na Podkarpaciu przez ponad trzy godziny walczyli z dużym pożarem składowiska uszkodzonych samochodów we wsi Malinie niedaleko Mielca. Ogień, który objął około 800 m kw., zauważono po g. 4 rano. Gasiło go ponad 40 strażaków. Pomiary nie wykazały, by toksyczne substancje wzbijające się w powietrze zagrażały okolicznym mieszkańcom.

Pożar składowiska wraków samochodowych / PSP Podkarpacie / Informacje o pożarze otrzymaliśmy po g. 4 nad ranem. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, ogniem objęte było ok. 800 m kw. składowiska. Na miejsce zadysponowana została specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leżajska z mobilnym laboratorium do mierzenia poziomu zanieczyszczenia powietrza - informuje bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. / PSP Podkarpacie / / PSP Podkarpacie / W pożarze nikt nie ucierpiał. Trwa jego dogaszanie i sprawdzanie, czy nie ma dodatkowych zarzewi ognia. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Pożar składowiska wraków PSP Podkarpacie / Zobacz również: Ten przejazd sporo może go kosztować

