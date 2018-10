Niepokojące wiadomości doszły do nas z Krymu, gdzie miał miejsce atak w szkole w Kerczu. Ważnymi informacjami podzielił się też minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który oświadczył, że złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o ustalenie, czy jeden z przepisów traktatu UE nie łamie konstytucji i skomentował decyzję włoskiego sądu o zwolnieniu z aresztu Pawła M. "Miśka" uważanego za lidera pseudokibiców Wisły Kraków. Poznaliśmy też decyzję sądu ws. byłego konsula RP w Monako, który zlecił zabójstwo swojej teściowej. Dziś pytaliśmy też kandydatów na prezydenta Katowic o to, jakie mają pomysły na rozwiązanie problemów miasta, a Andrzej Halicki i Stanisław Tyszka opowiadali, co robią ich partie, by uzyskać jak najlepszy wynik w niedzielnych wyborach.

Atak w szkole w Kerczu na Krymie. Kilkanaście osób zginęło

Sprawca ataku w szkole w Kerczu na Krymie to uczeń, który później popełnił samobójstwo. Początkowo informowano o wybuchu gazu. 19 osób zginęło, a co najmniej 52 są ranne. Stan ośmiu poszkodowanych jest oceniany jako ciężki.



Wstęp do Polexitu? Ziobro pyta TK o przepis traktatu o funkcjonowaniu UE

Zbigniew Ziobro chce, by Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z konstytucją jednego z przepisów traktatu unijnego. To poszerzenie złożonego wcześniej wniosku, dotyczącego możliwości zadawania przez sądy pytań prejudycjalnych, kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Skandaliczne wpisy sędziego SN. Sprawa trafiła do rzecznika dyscypliny

Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego zajmie się kontrowersyjnymi wpisami na Twitterze sędziego Adama Tomczyńskiego. To efekt wczorajszej publikacji dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego.

Andrzej Halicki: Po kampanii zajmiemy się premierem Morawieckim

Złożymy, złożymy. Na razie jest kampania i ona musi dotrzeć do finału - tak Andrzej Halicki mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o zapowiedzianym przez Platformę Obywatelską wniosku o wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego. Po kampanii zajmiemy się premierem Morawieckim, bo zajmują się nim Polacy, bo widać, jakim jest hipokrytą, bo "taśmy prawdy" (...) odsłaniają jego hipokryzję i cynizm - zaznaczył. Odnosząc się do ujawnionego przez media nagrania rozmowy Morawieckiego sprzed kilku lat i jego głośnych słów nt. wypadku Roberta Kubicy, Halicki stwierdził: Dzisiaj kontraktem z Kubicą próbuje zatuszować tą swoją arogancję. Robert Kubica może być zadowolony, ale czy za 40 milionów można kupić spokój i sumienie, że tamto nie istnieje? Nie. Nie przekreśli pieniędzmi Orlenu tego, co powiedział. Dopytywany natomiast przez Roberta Mazurka, czy wniosek o wotum nieufności będzie dotyczył właśnie upublicznionych nagrań, szef mazowieckiej Platformy odparł: Całokształtu. 3 lata.

Ziobro o decyzji ws. "Miśka": Doszło do niefortunnej sytuacji

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skomentował decyzję włoskiego sądu o zwolnieniu z aresztu Pawła M. ps. "Misiek", uważanego za lidera pseudokibiców Wisły Kraków. Jego zdaniem w tej sprawie popełniono błąd formalny.

Bitwa o miasta: Co czeka Katowice?

W cyklu Bitwa o Miasta spotykamy się w Katowicach. Z sondaży wynika, że na największą liczbę głosów w pojedynku o fotel prezydenta stolicy województwa śląskiego liczyć mogą: urzędujący prezydent Marcin Krupa, bezpartyjny, ale popierany przez PiS, oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej Jarosław Makowski. Kandydaci - w przypadku powodzenia w głosowaniu - będą musieli zmierzyć się z problemami, które nękają miasto. Już teraz pytamy ich, jakie mają pomysły na ich rozwiązanie. Zobaczcie!



Tyszka: Mam nadzieję, że wyborcy pokażą Trzaskowskiemu i Jakiemu, gdzie jest ich miejsce

Bardzo bym chciał, żeby Marek Jakubiak został prezydentem Warszawy (...). Trzaskowski i Jaki miesiącami prowadzili nielegalną kampanię (...). Mam nadzieję, że wyborcy pokażą im, gdzie jest ich miejsce (...). Wybór między PO i PiS-em to dla mnie kontynuacja tego, co było - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Stanisław Tyszka. Wicemarszałek Sejmu, zapytany o możliwe koalicje powyborcze z udziałem Kukiz’15, odpowiedział: Jest za wcześnie, by o tym mówić, poczekajmy do niedzieli.



Były konsul RP skazany na dożywocie. Zlecił zabójstwo teściowej - miliarderki

Sąd przysięgłych w Aix-en-Provence w departamencie Delty Rodanu w południowej Francji skazał w środę Wojciecha J., byłego konsula honorowego RP w Monako, na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zlecenie zabójstwa monakijskiej miliarderki Helene Pastor i jej szofera.



