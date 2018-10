„Złożymy, złożymy. Na razie jest kampania i ona musi dotrzeć do finału” - tak Andrzej Halickie mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o zapowiedzianym przez Platformę Obywatelską wniosku o wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego. „Po kampanii zajmiemy się premierem Morawieckim, bo zajmują się nim Polacy, bo widać, jakim jest hipokrytą, bo ‘taśmy prawdy’ (…) odsłaniają jego hipokryzję i cynizm” - zaznaczył. Odnosząc się do ujawnionego przez media nagrania rozmowy Morawieckiego sprzed kilku lat i jego głośnych słów nt. wypadku Roberta Kubicy, Halicki stwierdził: „Dzisiaj kontraktem z Kubicą próbuje zatuszować tą swoją arogancję. Robert Kubica może być zadowolony, ale czy za 40 milionów można kupić spokój i sumienie, że tamto nie istnieje? Nie. Nie przekreśli pieniędzmi Orlenu tego, co powiedział”. Dopytywany natomiast przez Roberta Mazurka, czy wniosek o wotum nieufności będzie dotyczył właśnie upublicznionych nagrań, szef mazowieckiej Platformy odparł: „Całokształtu. 3 lata”.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry, Andrzej Halicki - szef mazowieckiej Platformy Obywatelskiej, poseł dużej partii, kłaniam się nisko.



Andrzej Halicki: Dzień dobry.



"PiS, PiS, PiS, PiS, PiS"... Słyszał pan ten ładny teledysk PiS-u?



Że nie proponujemy nic pozytywnego - pan chce powiedzieć.



Ale pan nie jest zbyt sławny, bo pana nie było w tym teledysku, nie śpiewał pan.



(Śmiech) Nie kandyduję, nie startuję, natomiast uczestniczę w rozmowach i tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o Mazowsze, to bo za Mazowsze odpowiadam w Platformie, jestem na bardzo wielu spotkaniach, bardzo daleko od kamer, bardzo daleko od mediów, i muszę panu powiedzieć: Bardzo konkretna rozmowa o samorządzie...



Ale pytałem, czy nie żal panu, że pana nie wzięli do teledysku. Tylko to...



Nie, nie...



Nie?



To nie jest marzenie. Natomiast marzeniem jest, żeby polska demokracja się rozwijała, a nie zwijała i to jest pierwsze zadanie, które dotyczy nas, polityków.



O Mazowszu jeszcze porozmawiamy, ale na razie zapytam o wotum nieufności. Bo zgłosiliście, jeszcze nie złożyliście, ale zgłosiliście ten wniosek...



Złożymy, złożymy... Na razie jest kampania i ona musi dotrzeć do finału, także po kampanii...



Tuż po kampanii wyborczej składacie wniosek o wotum nieufności.



Zajmiemy się premierem Morawieckim, bo zajmują się nim Polacy. Bo widać, jakim jest hipokrytą, bo "taśmy prawdy" - używajmy tego terminu konsekwentnie - odsłaniają jego hipokryzję i cynizm. I 40 mln z Orlenu...



Mam wrażenie, że to jest tak obosieczna broń, że jak Wy będziecie grzali te taśmy, to Wam przypomną jeszcze parę innych....



Nie, nie, wręcz odwrotnie. Nic nie udowodni pan takiego, co na taśmach "afery Morawieckiego" pan znalazł.



"Afera Morawieckiego" - dobrze.



Próbowanie, przekupywanie, jakieś tworzenie...



Ale on był wtedy szefem prywatnego banku.



To znaczy, że dzisiaj nie istnieje ta przeszłość? Nie istnieje ta jego prawdziwa twarz, kiedy mówił o Polakach, że są głupi? Że wszystko kupią? Że wszystko można dzisiaj kupić? Także dzisiaj kontraktem z Kubicą próbuje zatuszować swoją arogancję.



Robert Kubica jest zadowolony...