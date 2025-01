Badane także niedopełnienie obowiązków i zaniechanie ewakuacji Komendy

To jednak nie koniec śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wątek odpowiedzialności Jarosława Szymczyka wyłączyła do odrębnego postępowania, które właśnie skończyła aktem oskarżenia. Natomiast wciąż badane jest niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy, którzy nie skontrolowali granatnika pod kątem pirotechnicznym. Sprawdzane jest także, dlaczego zaniechano ewakuacji siedziby Komendy po wystrzeleniu granatnika.

Jedno ze śledztw ws. wybuchu zawieszone

18 stycznia informowaliśmy, że śledztwo w sprawie eksplozji w Komendzie Głównej Policji, w którym gen. insp. Jarosław Szymczyk ma status pokrzywdzonego, zostało zawieszone. Wszczęto je jeszcze za rządów PiS.

Powodem zawieszenia jest brak reakcji Ukrainy na polskie wnioski o pomoc prawną, dot. przesłuchania osób, które mają wiedzę dotyczącą okoliczności wręczenia policyjnej delegacji prezentów w formie przerobionych granatników.

Eksplozja granatnika w KGP

Do eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji doszło w połowie grudnia 2022 roku po wizycie gen. insp. Jarosława Szymczyka w Ukrainie.

Ówczesny komendant główny policji tłumaczył, że od szefów tamtejszych służb dostał w prezencie granatniki, które miały być zużyte i które przywiózł do Polski. Jeden z nich wybuchł jednak na zapleczu jego gabinetu.

Ówczesny szef policji w rozmowie z RMF FM przyznał, że wybuch był potężny, a on sam na dwie doby trafił do szpitala. Według ustaleń reportera RMF FM Krzysztofa Zasady, w czasie incydentu w gabinecie Jarosława Szymczyka granatnik nie został wystrzelony w podłogę, a w sufit.

Granatnik dokonał dużych szkód w gabinecie jednego z naczelników powyżej pokoju komendanta. Zniszczył krzesło i biurko, a potem wpadł do szafy i nie eksplodował.

W tej sprawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło kontrolę w KGP, która - jak przekazał 23 lutego 2023 r. ówczesny szef resortu Marcin Kierwiński - wykazała 27 bardzo poważnych uchybień.

"W naszej świadomości to nie było uzbrojenie, tylko dwie zużyte, puste tuby po granatnikach"

Gen. insp. Szymczyk tłumaczył w rozmowie z "Rzeczpospolitą", w grudniu 2022 r., że 12 grudnia owego roku, podczas wizyty w Ukrainie, miał dwa kluczowe spotkania. Pierwsze z komendantem głównym Narodowej Policji Ukrainy Ihorem Kłymenko. Na koniec tradycyjnie przekazaliśmy sobie prezenty. Ja darowałem panu generałowi skromny policyjny gadżet - portfel, długopis, wizytownik i butelkę polskiego alkoholu. Pan generał wręczył mi tubę po granatniku, która - jak powiedział - jest tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik, z którego można korzystać przez Bluetooth - powiedział ówczesny szef KGP.

Na drugie spotkanie udaliśmy się do Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, przyjął nas gen. Sierghiej Kruk. Był też jego zastępca, gen. Dmytro Bondar, który zaprosił nas do sali, gdzie zgromadzono różne elementy zużytej broni z ich codziennej służby. (...) Na koniec rozmowy gen. Bondar powiedział, że ma dla nas taką pamiątkę. To była podobna tuba po zużytym granatniku - dodał gen. insp.



Zapewniono nas, że (...) to urządzenie jest bez materiałów wybuchowych, że to złom - podkreślił. Przyznał też, że przejeżdżał granicę na paszporcie dyplomatycznym i nie zgłaszał prezentu, bo - jak mówił - w naszej świadomości to nie było uzbrojenie, tylko dwie zużyte, puste tuby po granatnikach.