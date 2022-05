„Siedem pytań o siódmej siedem!” Na otwarcie środowego programu w internetowym radiu RMF24 Tomasz Weryński zapyta o to, jak należy pomóc kredytobiorcom, którzy nie radzą sobie z ogromnym wzrostem rat w konsekwencji wysokich stóp procentowych.

Poseł Lewicy Tomasz Trela / Mateusz Marek / PAP

Żeby zahamować drastyczny wzrost cen, Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. To niestety oznacza, że kredytobiorcy muszą płacić większe raty. Dla niektórych tak dynamiczny wzrost oznacza znaczny drenaż domowego budżetu. Co w sytuacji, gdy możliwości przerastają potrzeby? Co, jeśli ktoś nie przewidział, że nadejdą czasy wysokich stóp procentowych i zwyczajnie nie daje rady? Czy powinno pomóc państwo? Tomasz Weryński zapyta posła Lewicy Tomasza Trelę czy proponowane przez premiera Mateusza Morawieckiego formy wsparcia są wystarczające, czy może jednak należałoby inaczej pomagać tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji.

"7 pytań o 7:07" tylko w RMF24!