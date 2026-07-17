Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. Skutki burzy w Lubuskiem

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim. W tym ostatnim strażacy wzmacniają obsady wozów.
W sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi.
W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.
Intensywnie może padać dziś również w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Ciemne chmury zbierają się także nad Poznaniem. Front przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. W wielu powiatach do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.